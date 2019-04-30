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Поздравление с Праздником труда от Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов
01.05.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Дорогие земляки!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником труда!
В этот день мы славим созидательный труд, который является залогом развития любого общества и государства.
Выражаем глубокую признательность ветеранам труда — людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего района, и всем тем, кто сегодня работает на его благо, приумножая лучшие традиции своих предшественников. Уверены, что трудолюбие, патриотизм и целеустремленность жителей Вороновского района и впредь останутся залогом позитивных преобразований во многих сферах жизни.
Пусть будет светлым и радостным этот праздник, пусть благополучие и счастье придут в ваши дома! От души желаем вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения и успехов во всех делах на благо страны и родной Вороновщины!
Вороновский районный исполнительный комитет.
Вороновский районный Совет депутатов.
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Поздравление с Праздником труда от Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов
Дорогие земляки! Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником труда! В этот день мы славим созидательный труд, который является залогом развития...
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