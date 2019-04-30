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Поздравление с Праздником труда от Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов

01.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Поздравление с Праздником труда от Вороновского районного исполнительного комитета и Вороновского районного Совета депутатов

Дорогие земляки!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником труда!

В этот день мы славим созидательный труд, который является залогом развития любого общества и государства.

Выражаем глубокую признательность ветеранам труда — людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие нашего района, и всем тем, кто сегодня работает на его благо, приумножая лучшие традиции своих предшественников. Уверены, что трудолюбие, патриотизм и целеустремленность жителей Вороновского района и впредь останутся залогом позитивных преобразований во многих сферах жизни.

Пусть будет светлым и радостным  этот праздник, пусть благополучие и счастье придут в ваши дома! От души желаем вам крепкого здоровья, прекрасного весеннего настроения и успехов во всех делах на благо страны и родной Вороновщины!

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 
 
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Дорогие земляки! Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником труда! В этот день мы славим созидательный труд, который является залогом развития...
 
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