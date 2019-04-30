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Под Слуцком со стрельбой останавливали машину с наркоманами

01.05.2019 10:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под Слуцком со стрельбой останавливали машину с наркоманами
Фото из открытых источников

Машину остановил инспектор ГАИ. Водитель, заметив  омоновцев и оперативников, попытался скрыться. Тогда сотрудником ОМОН было принято решение об использовании оружия: выстрелом из карабина «Сайга» он повредил колесо автомашины, сообщили в УВД Минского облисполкома. 

В ходе разбирательств выяснилось: двое жителей Слуцка, 1981 и 1994 г.р., купили наркотик в одном из интернет-магазинов. Закладку сделали на территории Минского района. Свозить их в столицу они попросили своего знакомого, не посвящая его в детали и цель поездки. 

В отношении пассажиров возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 ("Незаконное хранение наркотиков") Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Под Слуцком со стрельбой останавливали машину с наркоманами
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Теги: Минск
 
 
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Оперативникам стало известно, что двое жителей Слуцка собираются привезти из столицы наркотики. Их решили задержать на обратном пути в Слуцк.
 
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