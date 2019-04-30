Под Слуцком со стрельбой останавливали машину с наркоманами

Источник материала: Аргументы и факты

Машину остановил инспектор ГАИ. Водитель, заметив омоновцев и оперативников, попытался скрыться. Тогда сотрудником ОМОН было принято решение об использовании оружия: выстрелом из карабина «Сайга» он повредил колесо автомашины, сообщили в УВД Минского облисполкома.

В ходе разбирательств выяснилось: двое жителей Слуцка, 1981 и 1994 г.р., купили наркотик в одном из интернет-магазинов. Закладку сделали на территории Минского района. Свозить их в столицу они попросили своего знакомого, не посвящая его в детали и цель поездки.