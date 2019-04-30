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Белорусы установили очередной рекорд по кредитам. Власти подумывают об ужесточении правил выдачи

01.05.2019 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Долги белорусам по кредитам продолжают расти и приближаются к 12 миллиардам рублей. Так, на 1 апреля население было должно банкам 11 миллиардов 972,7 миллиона рублей. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка на начало апреля этого года. В аналитику включают в том числе потребительские кредиты, займы на покупку жилья и авто, карты рассрочки. В этой ситуации власти могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

За март долги белорусов перед банками выросли на 145,6 миллионов рублей.

Задолженность населения по потребительским кредитам на 1 апреля составила 4 миллиарда 561,7 миллиона рублей. Эта сумма на 82,4 миллиона рублей больше, чем месяцем ранее. К примеру, за февраль задолженность по потребительским кредитам увеличилась на 37,7 миллиона рублей.

Кредиты на недвижимость на начало апреля выросли до 7 миллиардов 411 миллионов рублей. За март эта сумма стала больше на 63,3 миллиона рублей. Для сравнения: за февраль — на 60,8 миллиона рублей.

Напомним, власти могут ужесточить правила выдачи потребительских кредитов. Такую возможность допускает Нацбанк. Это может произойти в случае ускорения темпов кредитования. При этом на текущий момент изменение инструментов долговой нагрузки не планируется, отмечал ранее регулятор.

В начале года Нацбанком были про­анализированы банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. Для едино­образного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рас­срочки, а также кредитным линиям.

Кроме того, при оценке кредитоспособности физлиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса, уточняли ранее в Нацбанке.

Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк ввел с 1 мая 2018 года новые правила выдачи банками займов населению. Банки стали считать для потенциальных заемщиков коэффициент долговой нагрузки. Однако несмотря на эти меры, как показывает статистика, рост задолженности населения перед банками продолжается.

Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы преодолели еще в июне 2018 года, а отметку в 11 миллиардов рублей — в ноябре.

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Долги белорусам по кредитам продолжают расти и приближаются к 12 миллиардам рублей.
 
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