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Белорусы установили очередной рекорд по кредитам. Власти подумывают об ужесточении правил выдачи
Источник материала: Tut.by
Долги белорусам по кредитам продолжают расти и приближаются к 12 миллиардам рублей. Так, на 1 апреля население было должно банкам 11 миллиардов 972,7 миллиона рублей. Об этом свидетельствует
За март долги белорусов перед банками выросли на 145,6 миллионов рублей.
Задолженность населения по потребительским кредитам на 1 апреля составила 4 миллиарда 561,7 миллиона рублей. Эта сумма на 82,4 миллиона рублей больше, чем
Кредиты на недвижимость на начало апреля выросли до 7 миллиардов 411 миллионов рублей. За март эта сумма стала больше на 63,3 миллиона рублей. Для сравнения: за февраль — на 60,8 миллиона рублей.
Напомним, власти могут
В начале года Нацбанком были проанализированы банковские методики расчета показателя долговой нагрузки. Для единообразного подхода банкам направлены рекомендации по методике расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям.
Кроме того, при оценке кредитоспособности физлиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендуется использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам, а также о рассрочках предприятий торговли и сервиса, уточняли ранее в Нацбанке.
Чтобы сдержать кредитный бум, Нацбанк
Напомним, отметку в 10 миллиардов рублей белорусы
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Долги белорусам по кредитам продолжают расти и приближаются к 12 миллиардам рублей.
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