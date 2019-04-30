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С Праздником труда!
01.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Источник материала: Гарадоцкi веснiк
Уважаемые жители Городокщины!
Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником труда!
Первомай на протяжении многих лет остается символом взаимопонимания, мира и согласия среди людей разных профессий и поколений.
Это праздник настоящих тружеников, всех, кто своими ежедневным и добросовестным трудом вносит достойный вклад в экономическое, социально-экономическое развитие нашей страны, способствуют динамичному и стабильному развитию Городокщины.
Выражаем искреннюю признательность руководителям, специалистам и работникам трудовых коллективов Городокщины за профессионализм и преданность своему делу. Уверены, что благодаря нашим совместным усилиям мы достигнем поставленных целей и будем гордиться не только достижениями предыдущих поколений, но и сегодняшним днем нашего края.
Желаем всем труженикам Городокского района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых трудовых успехов. Пусть весна, мир и созидательный труд будут с нами всегда, а трудолюбие городокчан, их ответственное отношение к вверенному участку работы послужат дальнейшему процветанию нашего района.
Городокский районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов
Районное объединение профсоюзов
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Уважаемые жители Городокщины! Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником труда! Первомай на протяжении многих лет остается символом...
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