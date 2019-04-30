Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Уважаемые жители Городокщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником труда!





Первомай на протяжении многих лет остается символом взаимопонимания, мира и согласия среди людей разных профессий и поколений.

Это праздник настоящих тружеников, всех, кто своими ежедневным и добросовестным трудом вносит достойный вклад в экономическое, социально-экономическое развитие нашей страны, способствуют динамичному и стабильному развитию Городокщины.

Выражаем искреннюю признательность руководителям, специалистам и работникам трудовых коллективов Городокщины за профессионализм и преданность своему делу. Уверены, что благодаря нашим совместным усилиям мы достигнем поставленных целей и будем гордиться не только достижениями предыдущих поколений, но и сегодняшним днем нашего края.

Желаем всем труженикам Городокского района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых трудовых успехов. Пусть весна, мир и созидательный труд будут с нами всегда, а трудолюбие городокчан, их ответственное отношение к вверенному участку работы послужат дальнейшему процветанию нашего района.

Городокский районный исполнительный комитет

Районный Совет депутатов

Районное объединение профсоюзов