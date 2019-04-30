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С Праздником труда!

01.05.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Уважаемые жители Городокщины!

Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником  труда!

С Праздником труда!

Первомай на протяжении многих лет остается  символом взаимопонимания, мира и согласия среди людей разных профессий и поколений.

  Это праздник настоящих тружеников, всех, кто своими ежедневным и добросовестным  трудом вносит достойный вклад в экономическое, социально-экономическое развитие нашей страны, способствуют  динамичному  и стабильному  развитию Городокщины.

  Выражаем искреннюю  признательность руководителям, специалистам и работникам  трудовых коллективов Городокщины за профессионализм и преданность своему делу. Уверены, что  благодаря нашим совместным усилиям мы достигнем поставленных целей и будем гордиться не только достижениями предыдущих поколений, но и сегодняшним днем нашего края.

  Желаем всем труженикам Городокского района крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых трудовых успехов. Пусть весна, мир и созидательный труд будут  с нами всегда, а трудолюбие городокчан, их ответственное отношение к вверенному участку работы послужат дальнейшему  процветанию  нашего района.

            Городокский районный исполнительный комитет 

            Районный Совет депутатов 

            Районное объединение профсоюзов

 

 
 
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Уважаемые жители Городокщины! Примите самые теплые и искренние поздравления с Праздником  труда! Первомай на протяжении многих лет остается  символом...
 
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