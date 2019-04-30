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"Ехала к ребенку-пациенту". В ДТП возле Жодино погибла врач проекта "Геном"

01.05.2019 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очевидец, который видел последствия ДТП на трассе Слобода - Новосады, где, напомним, столкнулись Volvo XC90 и Geely SC7, отмечал, что автомобиль Geely - медицинской службы.

"Ехала к ребенку-пациенту". В ДТП возле Жодино погибла врач проекта "Геном"
В сводках ГАИ принадлежность авто не оговаривается, но, напомним, в ГАИ сообщили: "29 апреля около 10.10 вблизи деревни Перемежное Смолевичского района 49-летний водитель Volvo XC90 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Geely SC7 под управлением 61-летнего водителя (оба водителя - жители г. Борисова). В результате водитель Geely помещен в больницу, а ехавшая с ним 33-летняя жительница г. Минска погибла".

Как выясняется, погибла врач Татьяна Шевко. На странице проекта "Имена" в Facebook появилось соболезнование: "Случилась ужасная трагедия. Погибла Таня Шевко, врач проекта "Геном". Она стала настоящим спасителем и помощником для более 120 детей с редкими генетическими болезнями, она была светлым человеком с большим добрым сердцем. Мы выражаем соболезнования родным и близким, скорбим вместе с коллегами и пациентами. Прочитать про Таню, как много она сумела сделать, как многим успела помочь, можно здесь".



На странице проекта паллиативной детской помощи отмечается: "Светлая память светлому Человеку. Врач выездной службы нашего центра Татьяна Шевко торопилась на визит к своему юному подопечному. И… не успела. Ее жизнь трагически оборвалась в аварии. Двое детей потеряли маму, более 120 детей-пациентов - уникального специалиста, который помогал им пожить дольше, лучше и комфортнее. Скорбим и c болью в сердце приносим соболезнования родным и близким Татьяны Шевко. Панихида будет отслужена в часовне Центра.

Татьяна Шевко, 02.03.1986-29.04.2019, "мало жил и много дал". Это о ней. Татьяна училась в БМГУ, стала врачом-педиатром. Трудилась в поликлинике, затем в УЗ "Минская областная детская клиническая больница". В Республиканском центре паллиативной медицинской помощи детям Татьяна работала врачом выездной службы. Она успевала посвящать время и общественной деятельности - была врачом-консультантом в СБОО "Геном", которое объединяет семьи, гдех есть люди с редкими генетическими нервно-мышечными заболеваниями... 



Таня помогала тем, кого вылечить нельзя. Помогала детям пожить подольше. Лучше и комфортнее. Благодаря ей это стало возможным для многих маленьких пациентов. О себе она говорила: "Ни о чем не жалею. Быть медиком - мое на сто процентов".

... Тяжело прощаться с коллегами, с такими светлыми, настоящими, добрыми людьми, как Таня. Светлая память тебе, светлый Человек. В наших силах с благодарностью использовать и приумножать твой бесценный опыт".
Что же, а всем водителям, пожалуй, стоит еще раз напомнить о необходимости обдумывать свои маневры на дороге и помнить, как хрупка жизнь. Таня погибла, когда в Geely, в котором она находилась, врезался Volvo XC90, водитель которого при обгоне выехал на встречную полосу.

Фото Faceebook, Имена


 
Теги: Минск
 
 
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Очевидец, который видел последствия ДТП на трассе Слобода - Новосады, где, напомним, столкнулись Volvo XC90 и Geely SC7, отмечал, что автомобиль Geely - медицинской службы.
 
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