"Ехала к ребенку-пациенту". В ДТП возле Жодино погибла врач проекта "Геном"

В сводках ГАИ принадлежность авто не оговаривается, но, напомним, в ГАИ сообщили: "29 апреля около 10.10 вблизи деревни Перемежное Смолевичского района 49-летний водитель Volvo XC90 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Geely SC7 под управлением 61-летнего водителя (оба водителя - жители г. Борисова). В результате водитель Geely помещен в больницу, а ехавшая с ним 33-летняя жительница г. Минска погибла".





Facebook появилось соболезнование: "Случилась ужасная трагедия. Погибла Таня Шевко, врач проекта "Геном". Она стала настоящим спасителем и помощником для более 120 детей с редкими генетическими болезнями, она была светлым человеком с большим добрым сердцем. Мы выражаем соболезнования родным и близким, скорбим вместе с коллегами и пациентами. Прочитать про Таню, как много она сумела сделать, как многим успела помочь, можно здесь". Как выясняется, погибла врач Татьяна Шевко. На странице проекта "Имена" впоявилось соболезнование: "Случилась ужасная трагедия. Погибла Таня Шевко, врач проекта "Геном". Она стала настоящим спасителем и помощником для более 120 детей с редкими генетическими болезнями, она была светлым человеком с большим добрым сердцем. Мы выражаем соболезнования родным и близким, скорбим вместе с коллегами и пациентами. Прочитать про Таню, как много она сумела сделать, как многим успела помочь, можно здесь".













На странице проекта паллиативной детской помощи отмечается: "Светлая память светлому Человеку. Врач выездной службы нашего центра Татьяна Шевко торопилась на визит к своему юному подопечному. И… не успела. Ее жизнь трагически оборвалась в аварии. Двое детей потеряли маму, более 120 детей-пациентов - уникального специалиста, который помогал им пожить дольше, лучше и комфортнее. Скорбим и c болью в сердце приносим соболезнования родным и близким Татьяны Шевко. Панихида будет отслужена в часовне Центра.





Татьяна Шевко, 02.03.1986-29.04.2019, "мало жил и много дал". Это о ней. Татьяна училась в БМГУ, стала врачом-педиатром. Трудилась в поликлинике, затем в УЗ "Минская областная детская клиническая больница". В Республиканском центре паллиативной медицинской помощи детям Татьяна работала врачом выездной службы. Она успевала посвящать время и общественной деятельности - была врачом-консультантом в СБОО "Геном", которое объединяет семьи, гдех есть люди с редкими генетическими нервно-мышечными заболеваниями...













Таня помогала тем, кого вылечить нельзя. Помогала детям пожить подольше. Лучше и комфортнее. Благодаря ей это стало возможным для многих маленьких пациентов. О себе она говорила: "Ни о чем не жалею. Быть медиком - мое на сто процентов".





... Тяжело прощаться с коллегами, с такими светлыми, настоящими, добрыми людьми, как Таня. Светлая память тебе, светлый Человек. В наших силах с благодарностью использовать и приумножать твой бесценный опыт".

Что же, а всем водителям, пожалуй, стоит еще раз напомнить о необходимости обдумывать свои маневры на дороге и помнить, как хрупка жизнь. Таня погибла, когда в Geely, в котором она находилась, врезался Volvo XC90, водитель которого при обгоне выехал на встречную полосу.





Фото Faceebook, Имена



