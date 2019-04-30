Как победа Зеленского превратилась в заговор против белорусской государственности

«Чтобы Беларусь была Беларусью, она должна четко идентифицировать себя как неотъемлемую часть русской цивилизации. Это наша идентичность и ментальность, мы — часть русского мира. Беларусь — это и есть русский мир. Если мы будем исходить из других критериев, что белорусский народ — это некие балты, что его история лежит в литвинстве или в Крывии, — то мы станем идти по пути разрушения государственности Беларуси», – заявил Крыштапович.













Напомним, что сейчас ИАЦ расформирован. И если прогнозы центром делались в логике Крыштаповича, то теперь понятно почему структура приказала долго жить. Так, в вышепуомянутом интервью аналитик умудрился превратить победу Зеленского в Украине в заговор против белорусской государственности. Показываем как.





Вопрос: Вы сказали, что люди в определенных структурах, которые поставляют информацию президенту Беларуси, давали ему искаженные сведения о процессах на Украине. Чем это объясняется? Они сами хотели победы Порошенко, им нравилось то, что происходило с Украиной в последнее время?





— Да, я исхожу из того, что они давали искаженную информацию. Возможно, они сами заблуждались в подаче этой информации.





Об этом, например, свидетельствует такой факт: когда замминистра иностранных дел Республики Беларусь был с визитом во Львове, он говорил, что Украина движется в правильном направлении.





Это свидетельствует о том, что логика развития Беларуси в какой-то степени выстраивалась таким образом, что она может копировать украинский вариант. Что совершенно противоречило национальным интересам и пониманию действительных политических процессов на постсоветском пространстве.









Поэтому эта часть публики давала искаженную информацию и, с другой стороны, сама заблуждалась. Также надо признать, что эта часть нашей политической элиты ориентирована на Запад. Поэтому она исходила из желательности победы Порошенко.





— Если Вы говорите, что эта часть белорусской элиты видит украинский вариант развития событий как модель для Беларуси, то получается, что ее позиция — антипрезидентская. Потому что если буквально воспроизводить украинский путь в течение 5 лет, то что получается: «цветная революция», государственный переворот, свержение законной власти. Получается, они этого хотят, работая внутри системы власти?





— Надо сказать, они, конечно, не исходят из того, что нужно устроить гос арственный переворот или некое подобие Евромайдана.





Есть установка на то, что Запад (ЕС и США) сегодня — это реальная сила. И определенная часть белорусской элиты, которая находится у рычагов государственного управления, во многом ориентируется на западный вариант развития. Они понимают, что, с одной стороны, такая ориентация может стабилизировать ситуацию и Беларусь уже не будет «шарахать», не будет проблем поисков —«туда или сюда».





С другой стороны, прозападно настроенная элита субъективна, не верит ни в политику президента, ни в белорусский путь развития, а верит только в прозападный вариант развития нашей республики.

Поскольку евроинтеграция для Украины была стратегическим вариантом развития, то они исходят из того, что Беларуси тоже нужно некую евроинтеграцию проводить.









— Если Беларусь будет развиваться как прозападная страна, сможет ли она остаться той лукашенковской Беларусью, которая была создана за эти четверть века?





— Конечно, нет. Это совершенно противоположная национальным интересам Беларуси политика. Противоположная ментальности белорусского народа. Она будет дестабилизировать социально-политическую ситуацию, что приведет к расколу общества. Это бесспорное следствие.





Поэтому думается, что президентские выборы на Украине показали, как подчеркнул и вашингтонский журнал The National Interest, провал антироссийской политики Порошенко и националистического дискурса на Украине.





За прошлый год Порошенко увеличил свое состояние в 100 раз, а за тот же 2018 год украинский народ снизил свое благосостояние тоже в 100 раз. Это был провал всей стратегии развития «на Европу».





За прошлый год Порошенко увеличил свое состояние в 100 раз, а за тот же 2018 год украинский народ снизил свое благосостояние тоже в 100 раз. Это был провал всей стратегии развития «на Европу».





Поэтому и для нас выборы на Украине имеют важное значение: они заставляют более серьезно подойти к нынешней внешнеполитической стратегии Беларуси и увидеть, что попытка пойти по украинскому варианту — политика самоубийственная.





Вольное трактование фактов и ангажированность выводов очевидны. По мнению самих украинских аналитиков, Порошенко не смог справиться с коррупцией и олигархатом, и этим разочаровал избирателей. Все лукашенковские олигархи чувствуют себя прекрасно, ну а коррупция в Беларуси, – как тот Змей Горыныч: одну голову срубают, но на ее место встают пять новых. Потому что проблема не в конкретных людях, а в системе, которую Лукашенко боится менять. И Крыштапович настойчиво советует Лукашенко ничего не менять, ничего не делать. Вот такая «аналитика».



