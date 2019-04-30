



Участники мотопробега / Фейсбук-аккаунт Генконсульства России в Бресте





Этот мотопробег устраивает общественная организация "Ночные волки" при поддержке МИД России.





У входа в Брестскую крепость их встречал генконсул Россиии И. Конякин, представители организации "Русское общество" и Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.





Участники мотопробега сфотографировались на фоне Брестской крепости, подняв флаги — в том числе так называемых "ЛНР" и "ДНР".



