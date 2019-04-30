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Фотофакт: в Брестской крепости подняли флаги так называемых "ЛНР" и "ДНР"

01.05.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 апреля в Брест прибыли участники мотопробега, приуроченного ко Дню Победы, сообщает в Фейсбуке Генеральное консульство России в Бресте.


Участники мотопробега / Фейсбук-аккаунт Генконсульства России в Бресте

Этот мотопробег устраивает общественная организация "Ночные волки" при поддержке МИД России.

У входа в Брестскую крепость их встречал генконсул Россиии И. Конякин, представители организации "Русское общество" и Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.

Участники мотопробега сфотографировались на фоне Брестской крепости, подняв флаги — в том числе так называемых "ЛНР" и "ДНР".


 
Теги: Брест
 
 
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30 апреля в Брест прибыли участники мотопробега, приуроченного ко Дню Победы, сообщает в Фейсбуке Генеральное консульство России в Бресте.
 
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