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Фотофакт: в Брестской крепости подняли флаги так называемых "ЛНР" и "ДНР"
Источник материала: Партизан
30 апреля в Брест прибыли участники мотопробега, приуроченного ко Дню Победы, сообщает в Фейсбуке Генеральное консульство России в Бресте.
Участники мотопробега / Фейсбук-аккаунт Генконсульства России в Бресте
Этот мотопробег устраивает общественная организация "Ночные волки" при поддержке МИД России.
У входа в Брестскую крепость их встречал генконсул Россиии И. Конякин, представители организации "Русское общество" и Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане.
Участники мотопробега сфотографировались на фоне Брестской крепости, подняв флаги — в том числе так называемых "ЛНР" и "ДНР".
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30 апреля в Брест прибыли участники мотопробега, приуроченного ко Дню Победы, сообщает в Фейсбуке Генеральное консульство России в Бресте.
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