Государство сдаст огромное помещение в Минске бесплатно, если там появятся рабочие места

Источник материала: KYKY

Комитет «Минскгоримущество» готов бесплатно сдать помещение в Первомайском районе. Его площадь – 809 квадратных метров. Об этом сообщает «Минск-Новости».





Помещение расположено по адресу Славинского, 45, оно представляет собой часть двухэтажного здания. Больше года назад здесь было кафе. К слову, использовать пространство можно по своему усмотрению: например, открыть объект общепита или развлекательный центр. Ограничений практически нет, но есть условие – создать рабочие места.



Как говорит зампред комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова, подобная «акция» – своего рода эксперимент. Ведь раньше предприниматели в безвозмездное пользование могли получить лишь небольшие площади, да и те – на первых этажах или в подвалах зданий. А если этой недвижимостью заинтересуются бизнесмены, комитет продолжит аттракцион щедрости с бесплатной сдачей в аренду крупных объектов.



Городские власти предлагают в безвозмездное пользование еще 54 объекта. Недавно этот список пополнился тремя помещениями немалого метража. Адрес первого – улица Гашкевича, 10, другого – улица Смолячкова, 26а, а третьего – улица Карла Маркса, 30. Подробнее о них можно узнать на сайте Мингорисполкома по ссылке .