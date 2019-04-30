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Государство сдаст огромное помещение в Минске бесплатно, если там появятся рабочие места
Источник материала: KYKY>
Комитет «Минскгоримущество» готов бесплатно сдать помещение в Первомайском районе. Его площадь – 809 квадратных метров. Об этом
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Комитет «Минскгоримущество» готов бесплатно сдать помещение в Первомайском районе. Его площадь – 809 квадратных метров. Об этом сообщает «Минск-Новости». ...
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