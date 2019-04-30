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Государство сдаст огромное помещение в Минске бесплатно, если там появятся рабочие места

01.05.2019 10:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Комитет «Минскгоримущество» готов бесплатно сдать помещение в Первомайском районе. Его площадь – 809 квадратных метров. Об этом сообщает «Минск-Новости».


Помещение расположено по адресу Славинского, 45, оно представляет собой часть двухэтажного здания. Больше года назад здесь было кафе. К слову, использовать пространство можно по своему усмотрению: например, открыть объект общепита или развлекательный центр. Ограничений практически нет, но есть условие – создать рабочие места. 

Как говорит зампред комитета «Минскгоримущество» Светлана Нагорнова, подобная «акция» – своего рода эксперимент. Ведь раньше предприниматели в безвозмездное пользование могли получить лишь небольшие  площади, да и те – на первых этажах или в подвалах зданий. А если этой недвижимостью заинтересуются бизнесмены, комитет продолжит аттракцион щедрости с бесплатной сдачей в аренду крупных объектов.

Городские власти предлагают в безвозмездное пользование еще 54 объекта. Недавно этот список пополнился тремя помещениями немалого метража. Адрес первого – улица Гашкевича, 10, другого – улица Смолячкова, 26а, а третьего – улица Карла Маркса, 30. Подробнее о них можно узнать на сайте Мингорисполкома по ссылке.

 
Теги: Минск
 
 
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Комитет «Минскгоримущество» готов бесплатно сдать помещение в Первомайском районе. Его площадь – 809 квадратных метров. Об этом сообщает «Минск-Новости». ...
 
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