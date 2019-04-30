Нотариусы Вороновского района проконсультируют бесплатно

Источник материала: Вороновская газета





4 мая в нотариальной конторе Вороновского района пройдет акция по бесплатному консультированию всех категорий граждан, приуроченная ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В ее рамках можно будет проконсультироваться по вопросам, входящим в компетенцию нотариусов. В том числе оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, купле-продаже, дарению недвижимости и совершению исполнительных надписей.