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Анонсирована акция "Беларусь помнит" - состоится 9 мая в Бресте

01.05.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

9 мая 2019 года приглашаем всех, кому дорога память о своем фронтовике, принять участие в акции "БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ".

Анонсирована акция "Беларусь помнит" - состоится 9 мая в Бресте

Приходите с портретом своего фронтовика и становитесь в наш строй. 

Анонсирована акция "Беларусь помнит" - состоится 9 мая в Бресте

Построение участников акции в г. Бресте по улице Коммунистической от перекрестка с проспектом им. П.Машерова.

Анонсирована акция "Беларусь помнит" - состоится 9 мая в Бресте

Начало построения: 9.00. Начало движения 10.00.

 
Теги: Брест
 
 
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   9 мая 2019 года приглашаем всех, кому дорога память о своем фронтовике, принять участие в акции "БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ". Приходите с портретом своего фронтовика и...
 
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