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Анонсирована акция "Беларусь помнит" - состоится 9 мая в Бресте
01.05.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
9 мая 2019 года приглашаем всех, кому дорога память о своем фронтовике, принять участие в акции "БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ".
Приходите с портретом своего фронтовика и становитесь в наш строй.
Построение участников акции в г. Бресте по улице Коммунистической от перекрестка с проспектом им. П.Машерова.
Начало построения: 9.00. Начало движения 10.00.
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9 мая 2019 года приглашаем всех, кому дорога память о своем фронтовике, принять участие в акции "БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ". Приходите с портретом своего фронтовика и...
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