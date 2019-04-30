Источник материала: Виртуальный Брест

9 мая 2019 года приглашаем всех, кому дорога память о своем фронтовике, принять участие в акции "БЕЛАРУСЬ ПОМНИТ".





Приходите с портретом своего фронтовика и становитесь в наш строй.





Построение участников акции в г. Бресте по улице Коммунистической от перекрестка с проспектом им. П.Машерова.





Начало построения: 9.00. Начало движения 10.00.