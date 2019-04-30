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Сегодня утром во дворе на Партизанском проспекте укладывали асфальт... Но кто-то недоволен
01.05.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
1 мая народ жаждал поспать с утра и до... Но не вышло. Разбудили дорожники, укладывающие асфальт прямо под окнами. С одной стороны - что, не могли другого времени найти, с другой, да радовались бы - столько ждали этого нового и хорошего асфальта, и на тебе, недовольны.
- Только мы решаем, во сколько вам проснуться в законный выходной... Вот вам к утру праздника стойкий запах процесса укладки свежего асфальта.1 мая 8:30. Брест, П-т Партизанский 21.
А вы бы как реагировали? Согласились бы получить новый асфальт под окнами, но с условием, что это будет сделано в ваш выходной?
К слову, укладка асфальта выполнена в рамках наведения порядка на территориях, прилегающих в Партизанскому проспекту.
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