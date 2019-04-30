Вслед за тюльпанами в Бресте высадят 30 тысяч роз

Источник материала: Виртуальный Брест

Сезон цветов открыли тюльпаны.



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Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Их белые, красные и сиреневые лепестки радуют глаз этой весной на улице Советской, проспекте Машерова и на клумбах многих других улиц и перекрестков.



Гиацинты, мускари, виолы



Еще осенью высадили больше 55 тысяч луковичных цветов. Когда они отойдут, их сменят другие цветы. Тюльпаны традиционно используют в цветочном оформлении города, а на этот раз к ним прибавились гиацинты и мускари.



Мастер участка озеленения и благоустройства «Коммунальника» Тамара Поливаная рассказала: «Сейчас рабочие предприятия силами двух бригад осуществляют весеннюю посадку белых, синих, голубых, оранжевых и желтых виол. Также стараемся заполнить цветники, где растения из-за погодных условий не перенесли зимовку, пополняем ассортимент. В первую очередь посадка выполнена на площади Ленина, возле входа в парк, на улицах Мицкевича, Московской, возле знаков городов-героев, также возле памятников, городских и районных администраций.



В самом парке культуры и отдыха две клумбы пополнили объемными и красочными цветами цинерариями. В рамках подготовки к 9 Мая уже приступили к высадке цветов возле входа в крепость. В наших теплицах уже практически готова к высадке в грунт петуния, так что работаем и с ней.



Когда они отцветут



Улицы праздничный вид не потеряют. Своей очереди радовать глаз и поднимать настроение ждут 30 тысяч роз. Затем настанет очередь однолетней рассады: пеларгонии, колеуса, катарантуса, сальвии и других. Цвет лепестков, подобранных специалистами «Коммунальника», охватывает весь спектр: красные, оранжевые, желтые, голубые, синие, фиолетовые. И зеленому цвету есть место на клумбах: это дихондра и хлорофитум.



Многоцветие будет сохраняться до самой осени, когда настанет черед цвести хризантемам и другим поздним цветам. О том, чтобы в год 1000-летия Бреста улицы сохраняли праздничный вид, позаботится «Коммунальник».