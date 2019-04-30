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Вслед за тюльпанами в Бресте высадят 30 тысяч роз

01.05.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сезон цветов открыли тюльпаны.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65797.php

Вслед за тюльпанами в Бресте высадят 30 тысяч роз

Автор фото: Юрий МАКАРЧУК

Их белые, красные и сиреневые лепестки радуют глаз этой весной на улице Советской, проспекте Машерова и на клумбах многих других улиц и перекрестков. 

Гиацинты, мускари, виолы

Еще осенью высадили больше 55 тысяч луковичных цветов. Когда они отойдут, их сменят другие цветы. Тюльпаны традиционно используют в цветочном оформлении города, а на этот раз к ним прибавились гиацинты и мускари. 

Мастер участка озеленения и благоустройства «Коммунальника» Тамара Поливаная рассказала: «Сейчас рабочие предприятия силами двух бригад осуществляют весеннюю посадку белых, синих, голубых, оранжевых и желтых виол. Также стараемся заполнить цветники, где растения из-за погодных условий не перенесли зимовку, пополняем ассортимент. В первую очередь посадка выполнена на площади Ленина, возле входа в парк, на улицах Мицкевича, Московской, возле знаков городов-героев, также возле памятников, городских и районных администраций. 

В самом парке культуры и отдыха две клумбы пополнили объемными и красочными цветами цинерариями. В рамках подготовки к 9 Мая уже приступили к высадке цветов возле входа в крепость. В наших теплицах уже практически готова к высадке в грунт петуния, так что работаем и с ней.
 
Когда они отцветут 

Улицы праздничный вид не потеряют. Своей очереди радовать глаз и поднимать настроение ждут 30 тысяч роз. Затем настанет очередь однолетней рассады: пеларгонии, колеуса, катарантуса, сальвии и других. Цвет лепестков, подобранных специалистами «Коммунальника», охватывает весь спектр: красные, оранжевые, желтые, голубые, синие, фиолетовые. И зеленому цвету есть место на клумбах: это дихондра и хлорофитум.

Многоцветие будет сохраняться до самой осени, когда настанет черед цвести хризантемам и другим поздним цветам. О том, чтобы в год 1000-летия Бреста улицы сохраняли праздничный вид, позаботится «Коммунальник».

 
Теги: Брест
 
 
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  Сезон цветов открыли тюльпаны. Автор фото: Юрий МАКАРЧУК Их белые, красные и сиреневые лепестки радуют глаз этой весной на улице Советской, проспекте Машерова...
 
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