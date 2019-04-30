Крематорий для животных появится в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

В феврале 2019 года началась реконструкция участка по отлову и содержанию безнадзорных животных, который действует при Брестском мусороперерабатывающем заводе. Она включает установку видеонаблюдения и освещения на прилегающей территории, строительство крематория. Реконструкция завершится весной этого года.



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- Так как работники участка занимаются не только отловом и содержанием безнадзорных животных, но и подбирают по городу сбитые трупы животных, давно назрел вопрос об их утилизации. Наиболее безопасных способ – термический, при котором происходит полное уничтожение возбудителей заболеваний. Поэтому было принято решение о строительстве крематория, сообщил Zarya.by директор КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» Владимир Голенчук.

Крематоры для животных пользуются особой популярностью в зарубежных странах как оптимальный вариант для обезвреживания биоотходов, которые не наносят вреда окружающей среде. В дальнейшем будет оказываться услуга по кремации домашних животных юридическим и физическим лицам согласно тарифу.