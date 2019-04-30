ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крематорий для животных появится в Бресте

01.05.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В феврале 2019 года началась реконструкция участка по отлову и содержанию безнадзорных животных, который действует при Брестском мусороперерабатывающем заводе. Она включает установку видеонаблюдения и освещения на прилегающей территории, строительство крематория. Реконструкция завершится весной этого года.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65794.php

Крематорий для животных появится в Бресте

- Так как работники участка занимаются не только отловом и содержанием безнадзорных животных, но и подбирают по городу сбитые трупы животных, давно назрел вопрос об их утилизации. Наиболее безопасных способ – термический, при котором происходит полное уничтожение возбудителей заболеваний. Поэтому было принято решение о строительстве крематория, сообщил Zarya.by директор КПУП «Брестский мусороперерабатывающий завод» Владимир Голенчук.

Крематоры для животных пользуются особой популярностью в зарубежных странах как оптимальный вариант для обезвреживания биоотходов, которые не наносят вреда окружающей среде. В дальнейшем будет оказываться услуга по кремации домашних животных юридическим и физическим лицам согласно тарифу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В феврале 2019 года началась реконструкция участка по отлову и содержанию безнадзорных животных, который действует при Брестском мусороперерабатывающем заводе....
 
Новости дня
Новости разные
 
Reuters: Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за половину стоимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика