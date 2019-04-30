Плавающий фонтан открыли в Барановичах

Источник материала: Виртуальный Брест

Уникальную для города Барановичи конструкцию запустили 30 апреля на Светиловском озере.



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Плавающий фонтан на Светиловском озере. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

На праздник, который состоялся в Северном микрорайоне, собрались сотни горожан. Присутствующих, среди которых было много детей, развлекали конкурсами, музыкальными номерами.



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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

Читать полностью в источнике с фото:





Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

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Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

После развлекательной программы гости праздника стали свидетелями запуска плавающего фонтана.

Необычная для города конструкция оснащена светодиодной подсветкой, а высота центральной струи достигает 15 метров. Инициатор установки плавающего светового фонтана – барановичский «Водоканал».

– Очень красиво получилось. Приятно, что о нашем микрорайоне не забывают, – сказала жительница Северного Татьяна.

Включаться фонтан будет автоматически – за 15 минут до заката. На зиму его будут убирать с озера.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65792.php

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Плавающий фонтан на Светиловском озере. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ