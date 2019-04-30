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Плавающий фонтан открыли в Барановичах
01.05.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Уникальную для города Барановичи конструкцию запустили 30 апреля на Светиловском озере.
Плавающий фонтан на Светиловском озере. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
На праздник, который состоялся в Северном микрорайоне, собрались сотни горожан. Присутствующих, среди которых было много детей, развлекали конкурсами, музыкальными номерами.
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
После развлекательной программы гости праздника стали свидетелями запуска плавающего фонтана.
Необычная для города конструкция оснащена светодиодной подсветкой, а высота центральной струи достигает 15 метров. Инициатор установки плавающего светового фонтана – барановичский «Водоканал».
– Очень красиво получилось. Приятно, что о нашем микрорайоне не забывают, – сказала жительница Северного Татьяна.
Включаться фонтан будет автоматически – за 15 минут до заката. На зиму его будут убирать с озера.
Плавающий фонтан на Светиловском озере. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ
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Уникальную для города Барановичи конструкцию запустили 30 апреля на Светиловском озере. Плавающий фонтан на Светиловском озере. Фото: Александр ЧЕРНЫЙ На...
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