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1.000 тонн асфальта на 500 метров дороги. В Пинске продолжается ремонт дорожной сети
01.05.2019 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На этот раз дорожные работы начались на улице Парковой, тендер на их проведение выиграло ДРСУ-104.
Улица Парковая дождалась ремонта
Толщина асфальта будет более 5 см
Как рассказал Медиа-Полесью мастер по укладке асфальтно-бетонных смесей Иван Чугай, по улице Парковой будет произведён ремонт двух участков дороги общей протяженностью 500 метров.
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Асфальтное покрытие будет толщиной в 4-5 см, поверх него нанесут выравнивающий слой. Для ремонта потребуется около 1.000 тонн асфальта.
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В ближайшем будущем организация проведёт ремонт по улице Интернациональной и проспекте Жолтовского.
На улице Ленинградской дорожное покрытие будет заменено после ремонта коммуникаций Пинским водоканалом.
Стоит отметить, что в текущем году из городского бюджета выделено два миллиона рублей на ремонт дорог. Сплошное асфальтирование затронет участки дорожной сети протяжённостью более 13 километров. Отбирали эти участки, учитывая степень износа дорожного покрытия и интенсивность движения транспорта по ним.
Работа кипит
Подрядные договоры заключены с ДСУ-8 и ДРСУ-104, сплошное асфальтирование должно быть завершено к июлю.
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На этот раз дорожные работы начались на улице Парковой, тендер на их проведение выиграло ДРСУ-104. Улица Парковая дождалась ремонта Толщина асфальта будет...
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