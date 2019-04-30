1.000 тонн асфальта на 500 метров дороги. В Пинске продолжается ремонт дорожной сети

Источник материала: Виртуальный Брест

На этот раз дорожные работы начались на улице Парковой, тендер на их проведение выиграло ДРСУ-104.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65791.php

Читать полностью в источнике с фото:





Улица Парковая дождалась ремонта



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65791.php

Читать полностью в источнике с фото:





Толщина асфальта будет более 5 см

Как рассказал Медиа-Полесью мастер по укладке асфальтно-бетонных смесей Иван Чугай, по улице Парковой будет произведён ремонт двух участков дороги общей протяженностью 500 метров.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65791.php

Читать полностью в источнике с фото:





Нетерпеливые пешеходы переходят улицу по горячему асфальту

Асфальтное покрытие будет толщиной в 4-5 см, поверх него нанесут выравнивающий слой. Для ремонта потребуется около 1.000 тонн асфальта.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65791.php

Читать полностью в источнике с фото:





У сливов ливнёвки ручная работа

В ближайшем будущем организация проведёт ремонт по улице Интернациональной и проспекте Жолтовского.

На улице Ленинградской дорожное покрытие будет заменено после ремонта коммуникаций Пинским водоканалом.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65791.php

Читать полностью в источнике с фото:





Стоит отметить, что в текущем году из городского бюджета выделено два миллиона рублей на ремонт дорог. Сплошное асфальтирование затронет участки дорожной сети протяжённостью более 13 километров. Отбирали эти участки, учитывая степень износа дорожного покрытия и интенсивность движения транспорта по ним.



Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65791.php

Читать полностью в источнике с фото:





Работа кипит

Подрядные договоры заключены с ДСУ-8 и ДРСУ-104, сплошное асфальтирование должно быть завершено к июлю.