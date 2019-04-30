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Уникальную операцию по восстановлению слуха у семимесячного ребенка провели белорусские хирурги

01.05.2019 12:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские хирурги вернули слух семимесячной девочке, проведя кохлеарную имплантацию, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ОНТ.


Подобную операцию столь юному пациенту в нашей республике сделали впервые. И она завершилась успешно.

Ребенку заменили поврежденную часть внутреннего уха электронным устройством. Операция длилась около 2 часов.

Заместитель директора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Марина Песоцкая пояснила, что кохлеарный имплант благодаря имеющемуся микрофону улавливает звуки, затем происходит перекодировка этого сигнала в электрический и передача его на слуховой нерв. Именно так у пациента появляется возможность слышать.

Мама семимесячной девочки Ирина Масюкович поделилась радостью, рассказав, что, когда дома в первый раз подключили специальный прибор, заметили: ребенок стал реагировать на звуки.


 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские хирурги вернули слух семимесячной девочке, проведя кохлеарную имплантацию, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на ОНТ.
 
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