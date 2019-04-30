Уникальную операцию по восстановлению слуха у семимесячного ребенка провели белорусские хирурги





Подобную операцию столь юному пациенту в нашей республике сделали впервые. И она завершилась успешно.





Ребенку заменили поврежденную часть внутреннего уха электронным устройством. Операция длилась около 2 часов.





Заместитель директора по клинической работе Республиканского научно-практического центра оториноларингологии Марина Песоцкая пояснила, что кохлеарный имплант благодаря имеющемуся микрофону улавливает звуки, затем происходит перекодировка этого сигнала в электрический и передача его на слуховой нерв. Именно так у пациента появляется возможность слышать.





Мама семимесячной девочки Ирина Масюкович поделилась радостью, рассказав, что, когда дома в первый раз подключили специальный прибор, заметили: ребенок стал реагировать на звуки.



