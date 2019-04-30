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Почему поссорились Владимир Владимирович с Александром Григорьевичем

01.05.2019 12:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На белорусском горизонте появилось два явных лидера, которые могут претендовать на президентское кресло.

Почему поссорились Владимир Владимирович с Александром Григорьевичем
Фото: "Коммерсантъ"
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец — о том, почему Москва и Минск снова поругались, как это связано с грядущими в Беларуси выборами и чего Кремль добивается от Лукашенко.

В этом году отмечается двадцатилетие договора о создании Союзного государства России и Беларуси. Союзники подходят к этой дате в настроении, далеком от дружелюбного, за текущим конфликтом, разгоревшимся из-за поставок «грязной» нефти на белорусские НПЗ, стоят гораздо более серьезные разногласия. За два десятка лет совместной жизни страны так и не договорились о том, как будет управляться союзное государство и не смогли сформировать общую денежно-кредитную, налоговую, промышленную и прочую политику. Ожесточенные споры уже много лет ведутся вокруг отрицательного для белорусской стороны, сальдо в торговле с союзником. При этом, по разным оценкам, в том числе МВФ, нефтегазовые преференции, которые Беларусь получилась за 20 лет, превысили $100 млн. Александр Лукашенко назвал такие расчеты «заблудших людей» глупыми, по его мнению, Москве сложно будет найти покупателей нефти и газа по рыночным ценам. Конечно, не стоит забывать, что население России превышает население Беларуси в 15 раз, по ВВП — она превосходит в 25 раз. В таких условиях паритетный союз невозможен, а из-за экономических проблем и санкций в последние годы энергосубсидии и финансовая поддержка со стороны Кремля постепенно сокращается. 

Москва взамен на преференции ожидает от Минска поддержки на внешней арене, но в последнее время не получает желаемого: Лукашенко пытается вести самостоятельную политику, примеряет на себя шапку миротворца, предлагает провести Хельсинки-2 и совершает другие шаги, подчас противоречащие союзническим договоренностям. Для него интеграция — это бесконечный процесс, он требует дешевых энергоресурсов, кредитов и доступ к рынку, а жертвовать взамен ничем не собирается. 

Неудобный посол

Одновременно, в информационном поле все чаще появляются сообщения об угрозе независимости Беларуси, ведутся абсурдные разговоры о ее вступлении в состав России. Новый виток этой риторики привнес посол России Михаил Бабич, получивший особые полномочия спецпредставителя президента России по торгово-экономическому сотрудничеству. Накануне получения агремана в белорусских СМИ развернулась кампания по дискредитация дипломата, весной она вышла на новый уровень — когда белорусский МИД назвал посла «подающим надежды бухгалтером», а после и вовсе обвинил в разрушении «тесных и дружественных отношений двух братских народов».

Такого рода заявления в стране может делать только один человек, который и надиктовал этот текст. 19 апреля в парламенте Александр Лукашенко проронил фразу: «Приехал в страну — работай как надо. Не хочешь работать — раз предупредили, второй раз вышвырнули из страны». Позже Лукашенко обвинил посла в том, что тот дезинформировал СМИ насчет стоимости совместного с Москвой проекта АЭС. «Посол, наверное, считать плохо умеет, и если он так сказал, то он вредит самой России», — заявил Лукашенко. Дипломат ответил ему, что вероятно белорусского президента ввели в заблуждение. Такие диалоги с Лукашенко в стране никто не вел почти два десятилетия. Александр Григорьевич человек очень злопамятный, мстительный и не терпит когду ему кто-то перечат. Достаточно вспомнить судьбу многих белорусских оппозиционеров, в том числе людей, исчезновение которых просил расследовать Дмитрий Медведев, обращаясь в своем телеобращении к Лукашенко в 2010 году.

Российский посол за последние несколько месяцев стал вторым по цитируемости политиком в Беларуси, он посетил десятки предприятий, помог заключить несколько соглашений по гуманитарному и культурному сотрудничеству: у некоторых в Минске его активность вызывала раздражение. Бабич провел оценку многих подписанных ранее соглашений — фактически ликвидирован белорусский нефтяной оффшор, позволявший перепродавать российские нефтепродукты в третьи страны, он усилил и борьбу с контрабандой. В своих интервью Михаил Бабич озвучивал тезисы, за которые еще два года назад несколько человек попали по сфабрикованному делу в тюрьму за «разжигание межнациональной розни». 

Даже в оппозиционной среде встречи Михаила Бабича с представителями белорусского гражданского общества вызвали осуждение, в частности, чаепитие с двумя бывшими кандидатами в президенты. Визиты политиков в европейские посольства обычно не вызывают такого интереса. В Минске явно не ожидали, что российский посол будет вести себя как американский. В 2008 году по требованию Александра Лукашенко «вышвырнули» посла США за «хождение по оппозиционным тусовкам» и работу с «пятой колонной». С тех пор полноценные дипотношения так и не восстановлены.

Михаил Бабич в выступлениях и интервью вел себя тактично, в то время как заявления МИД Беларуси пестрили не самыми дипломатическими оборотами, а российские власти же никак не реагировали на резкость партнеров. Отдельные деятели в Минске изучали возможность объявить Михаила Бабича персоной non grata, собирали в интернете подписи, в надежде, что Россия его отзовет. В кулуарах звучит мнение, что смена посла вряд ли изменит подход Кремля в отношении Лукашенко. В ином случае это можно расценивать как капитуляцию Москвы перед бессменным белорусским руководителем, который четверть века мастерски умудряется выходить победителем.

Лукашенко запускает транзит власти

Противостояние с Москвой получило развитие перед очередными парламентскими и президентскими выборами. Год 25-летия своего президентства Александр Лукашенко заявил о необходимости смены конституции. Он уверил белорусов, что своему преемнику такие широкие полномочия он не оставит. Суть изменений пока не понимает никто, но вероятно речь идет о переходе части полномочий президента в пользу парламента и правительства. В последние несколько месяцев Лукашенко де-факто ведет полноценную избирательную кампанию.

Правда никакой программы развития Беларуси мы пока не видим, на пути Лукашенко возникли препятствия. Белорусский руководитель пока не смог заручиться поддержкой Кремля на переизбрание. С большим сожалением он воспринял отставку Нурсултана Назарбаева, поражение Петра Порошенко, свержение президентов в Алжире и Судане. В ближайшие месяцы возможна смена руководителя в Таджикистане. С чувством тревоги Лукашенко следит за ситуацией в Венесуэле, с которой у Беларуси сложились очень тесные политические отношения. В мире осталось около десяти беднейших государств Африки и ещё пара стран в Азии, где президент находится у власти более 25 лет. 


Лукашенко уже несколько раз заявлял, что собирается уйти с поста самостоятельно, но сроки не озвучил. В случае проведения выборов (если их так можно назвать) по действующей конституции и переизбрания Лукашенко в августе 2020 года, его полномочия истекут в 2025 году — такой сценарий вряд ли устраивает Москву. 

Без финансовой и политической поддержки Кремля шестой президентский срок Лукашенко крайне туманный. На Западе двери для белорусского руководителя по прежнему закрыты. Несмотря на определенные успехи в нормализации отношений с ЕС и США, политических и инвестиционны перспектив у белорусского лидера не прибавилось, а идти на выборы самостоятельно и без внешних гарантий для Лукашенко крайне рискованно. 

Не исключено, что изменения в конституцию Беларуси могут внести и после проведения парламентских выборов в ноябре текущего года. В таком случае выбирать президента будут уже по новым правилам, при этом, вероятность, что Лукашенко останется президентом с урезанными полномочиями невелика. К тому же, на горизонте появилось два явных лидера, которые могут претендовать на президентское кресло. Это министр иностранных дел Владимир Макей, который шаг за шагом выводит Беларусь из международной изоляции и пользуется авторитетом на Западе, а также действующий премьер-министр Сергей Румас. Не стоит сбрасывать со счетов и президентского сына, Виктора Лукашенко.

Принцип Лукашенко — «утром деньги, вечером стулья»

Россия ожидает от Минска более «углубленной интеграции»: сформировать наконец таможенную, налоговую, денежно-кредитную политику, чтобы вместе конкурировать на внешних рынка и закончить бесконечные выяснения отношений. Лукашенко возмущается невыгодными ценами на нефть, апеллируя к белорусским «ветеранам», которые «вместе гнили в окопах» и строили в России скважины — и длится это уже два десятилетия. Перед каждой избирательной кампаний обязательно звучат заявления, что Беларусь купит нефть в Африке или других странах. 

Это обыкновенная демагогия и манипулирование общественным мнением. На сегодняшний день экономически оправданной альтернативы российской нефти для Беларуси нет. На закате эпохи Чавеса Беларусь покупала нефть в Венесуэле по цене в два раза дороже, пытаясь надавить на Москву в переговорном процессе. В ЕАЭС предусмотрен переход c 2025 года на единые рынки газа, нефти и нефтепродуктов, что должно окончательно прекратить спекуляции в этой теме. Все страны-члены кроме Беларуси, согласились с тем, что равные условия хозяйствования — это доступ к равной базовой цене плюс логистика, а не единая цена на нефть и газ. Беларусь же продолжает требовать особых условий в рамках Союзного государства и срочного формирования общих энергорынков. В конце года возможен новый всплеск эмоций в связи с истечением контракта на поставки газа в Беларусь. Республика покупает газ по самой низкой в Европе цене и требует снизить ее со $128 за 1 тысячу кубических метров до $70, как в Смоленской области. Дешевые энергоресурсы в Венесуэле и Туркменистане не являются гарантией стабильности. Лукашенко боится реформ и планирует дальше поддерживать на плаву неэффективную белорусскую экономическую модель за счет дотаций из Москвы. Действуя по принципу «утром деньги, вечером стулья» просит дать ему поддержку еще на пять лет, а после выборов продолжить интеграцию. Чем ближе их дата, тем больше упреков будет звучать из уст белорусского руководителя в адрес Москвы. «Эти заявления как синусоида периодически повторяются с середины 90-х годов», — отметила недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Информационная зачистка и гастролеры из Минска

В самой Беларуси перед выборами уже началась зачистка медиа, неугодных лидеру. Страна заняла 153-е место из 180 в последнем ежегодном индексе свободы прессы по версии международной организации «Репортеры без границ» — в последнее время репрессии и преследование журналистов усилились. Власти блокируют новостные сайты, вещающие из-за рубежа, в редакциях периодически проводят обыски и задержания. Почти все СМИ находятся под жесткой цензурой и самоцензурой: существуют установки какие темы можно упомянуть и черные списки тех, кого нельзя упоминать. Центральная установка — писать только о первом лице, в то время как премьер-министра Сергея Румаса и других чиновников журналисты стараются игнорировать.

Большая удача для телезрителей увидеть и услышать белорусских министров в эфире, интервью российского посла Михаила Бабича там тоже так и не появились. Определенные надежды общество возлагало на российский ресурс «Спутник. Беларусь», но с первых дней работы он тоже превратился в пропагандистский инструмент белорусских властей. В конце 2016 года было инициировано так называемое «дело «Регнум»», которое завершилось арестом трех белорусских публицистов, попыткой тайно вывезти из Москвы еще одного фигуранта по сфабрикованному делу, поступают угрозы и в адрес других персон. Известны и случаи увольнения белорусских граждан, которые публикуются в российских СМИ. 

Параллельно был разработан план вытеснения неугодных для официального Минска российских экспертов и журналистов. Дошло до того, что редакции отдельных изданий получили списки нежелательных лиц. На российские дискуссионные площадки внедрилась группа специально отобранных людей, которая начала продвигать повестку белорусского правительства: бригада подготовленных агитаторов из Минска в сопровождении кураторов из посольства Беларуси посещает российские телеканалы и выступают в различных программах. Белорусское лобби в Москве фактически открыто занимается пропагандой белорусского политического режима. 


В ближайшие месяцы стоит ожидать первых итогов деятельности рабочей группы по интеграции. Задача Лукашенко на ближайшие полтора года — заручиться поддержкой со стороны Москвы на шестой президентский срок. Ради сохранения власти он готов будет выполнять практически любые условия. Чем ближе президентские выборы, тем больше взаимных упреков и определенности в отношениях двух стран. Не исключено, что нас ожидает перезапуск соглашения — от этого зависит политическое будущее Александра Лукашенко.


 
Теги: Минск
 
 
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