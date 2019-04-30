Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Данное повышение предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 апреля 2019 г. № 262, которое вступило в силу 1 мая. В соответствии с документом ставка экспортной пошлины на сырую нефть (здесь и далее – за 1 т) увеличена с 97,4 до 104,6 доллара, на прямогонный бензин – с 53,5 до 57,5 доллара, на товарные бензины – с 29,2 до 31,3 доллара.





Кроме того, изменяется данная пошлина на легкие и средние дистилляты, составляя теперь 31,3 доллара вместо прежних 29,2. Также она повышается на дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла до 31,3 доллара (ранее – 29,2).





Предыдущее изменение ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из черного золота, произошло 1 апреля.







