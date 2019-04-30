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Обозленные мира сего

01.05.2019 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Люди во всем мире стали более злыми, грустными и напуганными, чем когда-либо, пишет Naked science.



Уровень этих трех эмоций вырос еще в 2018 году и продолжает оставаться рекордным, сообщает Gallup в ежегодном отчете «Глобальное состояние эмоций». Для своего доклада компания Gallup провела свыше 151 000 интервью со взрослыми, проживающими более чем в 140 странах. Им задавали вопросы о том, что они чувствовали днем ранее, много ли улыбались, смеялись, чувствовали грусть или гнев.

Число людей, которые испытали гнев, увеличилось на два процента по сравнению с предыдущим годом, а беспокойство и грусть — на один процент, установив новые максимумы для всех трех отрицательных эмоций.

Исследователи отмечают влияние негативных чувств на физическое здоровье человека. Гнев связан с повышенным риском сердечного приступа и инсульта, а хроническое беспокойство и грусть могут быть признаками тревожных расстройств и депрессии.

За последние 12 месяцев войн и политических кризисов по всему миру Чад стал самой негативной страной. За ним в рейтинге следуют Нигер, Сьерра-Леоне и Ирак, в то время как латиноамериканские страны лидируют с положительной стороны.


Экономика Чада находится в глубокой рецессии после падения цен на нефть в 2014 году, и уровень жизни в центральноафриканской стране продолжает ухудшаться; почти шесть из 15 миллионов граждан живут в условиях крайней нищеты. Около 72% жителей страны заявили, что едва могут позволить себе еду в течение года. Чадцы также не могли получить доступ к интернету на протяжении большей части 2018 года, после того как правительство закрыло его.

Страны Латинской Америки стали антилидерами этого «грустного» рейтинга. Во всем мире семь из 10 человек сказали, что испытывали удовольствие, чувствовали себя хорошо отдохнувшими и много улыбались или смеялись за день до опроса.

Парагвай вернул себе первое место как самая счастливая и позитивная страна. Он боролся с жесткой конкуренцией со стороны Панамы, Гватемалы, Мексики, Сальвадора и Гондураса, несмотря на то, что в этих странах высокий уровень бедности и насилия.

Между тем Индонезия стала самой позитивной за пределами Америки. Скандинавские страны, как правило, возглавляют списки самых счастливых государств. Так, Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия в этом году фигурировали в докладе ООН о счастье в мире. Однако подход Gallup, основанный на интервью, неоднократно обнаруживал более высокий уровень счастья в странах Латинской Америки.

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Люди во всем мире стали более злыми, грустными и напуганными, чем когда-либо, пишет Naked science.
 
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