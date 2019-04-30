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Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма

01.05.2019 11:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Конституционный суд Чехии отменил решение о штрафе для отеля Brioni из-за отказа заселять граждан России.



Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает издание чешское издание Aktualne. Ранее на отель Brioni в городе Острава был наложен штраф в размере 5000 крон (около 230 долларов) из-за того, что владельцы отказались заселять граждан России, письменно не подтвердивших свое несогласие с присоединением Крыма. В суде это сочли дискриминацией по национальному признаку.

Между тем Конституционный суд Чешской республики решил, что дискриминации по национальному признаку в действиях отеля нет, а своими ограничениями Brioni пытается «хотя бы в какой-то степени повлиять на тех, кто принимает политические решения в России», пишет Собеседник

Дело о штрафе вновь рассмотрит Высший административный суд Чехии.


 
 
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Конституционный суд Чехии отменил решение о штрафе для отеля Brioni из-за отказа заселять граждан России.
 
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