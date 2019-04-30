Суд в Чехии поддержал отель, отказавшийся заселять поддерживающих присоединение Крыма









чешское издание Aktualne. Ранее на отель Brioni в городе Острава был наложен штраф в размере 5000 крон (около 230 долларов) из-за того, что владельцы отказались заселять граждан России, письменно не подтвердивших свое несогласие с присоединением Крыма. В суде это сочли дискриминацией по национальному признаку. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщает изданиеAktualne. Ранее на отель Brioni в городе Острава был наложен штраф в размере 5000 крон (около 230 долларов) из-за того, что владельцы отказались заселять граждан России, письменно не подтвердивших свое несогласие с присоединением Крыма. В суде это сочли дискриминацией по национальному признаку.





Между тем Конституционный суд Чешской республики решил, что дискриминации по национальному признаку в действиях отеля нет, а своими ограничениями Brioni пытается «хотя бы в какой-то степени повлиять на тех, кто принимает политические решения в России», пишет Собеседник





Дело о штрафе вновь рассмотрит Высший административный суд Чехии.



