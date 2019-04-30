Госсекретарь США: Мадуро был готов убежать из Венесуэлы, но его остановили русские

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«Его самолет стоял в аэропорту, как я понимаю, он готов был улететь сегодня утром, но русские дали понять, что он должен остаться», – сказал Помпео в интервью CNN 30 апреля.





Также, по словам Помпео, трое приближенных Мадуро сначала согласились с доводами оппозиции о необходимости ухода президента, но затем отказались от своих слов.





пишет Белсат. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что один из этих чиновников – министр обороны Владимир Падрино – в течение трех месяцев вел переговоры с оппозицией. Однако накануне Падрино в среде военнослужащих появился в телеэфире с заявлением о поддержке Мадуро,Белсат.





Также Болтон назвал главного судью Верховного суда и начальника президентской охраны – все они якобы согласились на «мирную передачу власти от шайки Мадуро» Хуану Гуаидо.





«Все были согласны, что Мадуро должен уйти», – сказал Болтон.





30 апреля Хуан Гуаидо опубликовал видео, записанное на базе военно-воздушных сил страны. На записи он заявил, что военные «приняли правильное решение», перешли на его сторону и готовы бороться с правительством Мадуро. Он объявил о начале «последнего этапа» свержения Николаса Мадуро. В ответ Мадуро в телеобращении пообещал задушить попытку государственного переворота, несмотря на то, что оппозицию поддерживают США.









Венесуэла переживает затяжной экономический кризис, ставший результатом политики Николаса Мадуро. В стране гиперинфляция, людям не хватает еды и лекарств, сотни тысяч венесуэльцев эмигрировали. В конце 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых вновь победил Мадуро. Однако оппозиция и большинство стран Латинской Америки победу Мадуро не признали, так как не считали выборы свободными и справедливыми.

23 января председатель парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил об отстранении Николаса Мадуро от должности президента. Его признали временным главой Венесуэлы США, почти все государства Южной Америки и многие европейские страны.



