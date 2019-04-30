ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Топ-8 американских франшиз, проданных в Беларусь

01.05.2019 11:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Авторитетный американский журнал Enterpreneur опубликовал юбилейный, 40-й, рейтинг самых популярных франшиз на рынке США – 2019 Franchise 500 Ranking.

Топ-8 американских франшиз, проданных в Беларусь
Завтра твоей страны изучило, какие из самых популярных в США проектов  стали за эти годы интересны белорусскому бизнесу и белорусскому рынку, и составило топ-8 американских франшиз, проданных в Беларусь.

McDonald`s

Первое место в рейтинге Enterpreneur занимает хорошо известный белорусам американский фаст-фуд McDonald`s. Компания начала продавать франшизу под руководством легендарного Рэя Крока  с 1955 года. Сейчас ей принадлежат около 2, 9 тыс. собственных заведений, в США и в других странах работают по франшизе, соответственно, более 13,2 тыс. и 21,2 тыс. ресторанов.

McDonald`s – первый глобальный американский бренд, который появился на белорусском рынке. Первый ресторан был открыт в Минске в 1996 году. Долгое время заведения в Беларуси являлись собственностью компании.

Со второй половине 2010-х годов белорусский McDonald`s – это франчайзинговый проект, который развивает компания казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева. Рестораны McDonald`s в Беларуси находятся в Минске и Витебске.

Baskin-Robbins

Двенадцатая строчка в списке Enterpreneur принадлежит кафе-мороженому Baskin-Robbins. Франчайзинговая история этого бренда еще более продолжительная – 71 год (с 1948 года).

В Беларуси первое кафе Baskin-Robbins было открыто по франшизе в 2015 году в «Арена-Сити». Были попытки развития бренда в других городах. В Витебске кафе просуществовало менее двух лет (2015-2017 годы).

KFC

Один из главных конкурентов McDonald`s в белорусском сегменте фаст-фуд – сеть KFC. В американском  рейтинге она занимает 23-е место. Первое кафе, которых за пределами США открыто уже свыше 16,7 тыс., появилось в Минске в 2015 году. На белорусском рынке несколько франчайзи KFC. Самую крупную сеть создал Виталий Курило – совладелец футбольного клуба «Ислочь». Кроме Минска, кафе KFC работают в Бресте и Молодечно.

Hampton by Hilton

В конце 2015 года в центре Минска появился отель Hampton by Hilton – американской франшизы, занимающей в рейтинге Enterpreneur 27-ю строчку. В США к концу 2018 года было продано 2 163 франшиз Hampton by Hilton, вне их пределов – 218. Владельцем белорусского Hampton by Hilton является голландско-российский бизнесмен Судхир Гупта.

Carl`s Junior Restaurants

Carl`s Junior Restaurants – еще один американский фаст-фуд-проект, который набирает популярность на белорусском рынке. В этом году кафе под  этим брендом было открыто на месте ресторана «Фрэскі», а на фуд-кортах столичных торговых центров Carl`s Junior, занимающий по популярности у деловых кругов США  33-е место, присутствует с 2017 года.

Papa John`s

Бренд Papa John`s появился в Минске в 2015 году и опередил другие известные американские пиццерии, которые также начали продавать франшизы в Беларусь (Domino`s, Sbarro). В рейтинге Enterpreneur  Papa John`s тоже выше их – на 44-м месте.

Doubletree by Hilton

В конце 2017 года в Минске открыл свои двери еще один отель международной сети Hilton — Doubletree by Hilton. Его девелоперами стали Магомед Магомедов, Игорь Ольхов и Владимир Хейфец. В Америке эта франшиза по популярности находится на 53-м месте, продано 314 франшиз. За пределами США открыто 104 Doubletree by Hilton.

Cinnabon

Кафе-пекарня Cinnabon, которая открывала вторую волну американизации белорусского фаст-фуда (первое заведение начало работать в 2014 году), входит в первую сотню самых популярных проектов для американцев. В рейтинге за 2019 год Cinnabon занимает 74-е место.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторитетный американский журнал Enterpreneur опубликовал юбилейный, 40-й, рейтинг самых популярных франшиз на рынке США – 2019 Franchise 500 Ranking.
 
Новости дня
Новости разные
 
"УглУбит процесс". Названа приоритетная задача нового посла России в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика