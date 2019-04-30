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"УглУбит процесс". Названа приоритетная задача нового посла России в Беларуси

01.05.2019 11:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев должен работать над углублением интеграции в рамках Союзного государства.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передает ТАСС.

По его словам, перед новым послом стоят серьезные задачи, которые президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсуждали в ходе двусторонней встречи в Сочи в феврале.

Калашников добавил, что не ставит под сомнения правильность выбора Мезенцева в качества российского посла, поскольку он «понимает ценность отношений России и Беларуси».



 
 
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Новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев должен работать над углублением интеграции в рамках Союзного государства.
 
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