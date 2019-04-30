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Оказывается, «Белвест» продает кроссовки Adidas и Puma. Очень дешево

01.05.2019 11:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуский бренд одежды «Белвест» продает оригинальные кроссовки Adidas и Puma. Причем стоит любая пара меньше 200 рублей, пишет CityDog.



Чтобы удостовериться в оригинальности обуви, журналисты CityDog обратились за комментарием в отдел маркетинга «Белвеста». Там ответили, что товары марок Adidas и Puma – не подделка. И пояснили, что цены невысокие, потому что их устанавливает сам производитель.



Со слов представителей «Белвеста», бренд сотрудничает с Adidas и Puma, чтобы привлечь в сеть известные бренды. Кроссовки, кстати, можно найти в магазинах, он доступны для онлайн-продажи.

Фото обложки носит иллюстративный характер.

 
 
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Беларуский бренд одежды «Белвест» продает оригинальные кроссовки Adidas и Puma. Причем стоит любая пара меньше 200 рублей, пишет CityDog. Чтобы удостовериться в...
 
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