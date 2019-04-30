Оказывается, «Белвест» продает кроссовки Adidas и Puma. Очень дешево

Источник материала: KYKY

Беларуский бренд одежды «Белвест» продает оригинальные кроссовки Adidas и Puma. Причем стоит любая пара меньше 200 рублей, пишет CityDog.







Чтобы удостовериться в оригинальности обуви, журналисты CityDog обратились за комментарием в отдел маркетинга «Белвеста». Там ответили, что товары марок Adidas и Puma – не подделка. И пояснили, что цены невысокие, потому что их устанавливает сам производитель.







Со слов представителей «Белвеста», бренд сотрудничает с Adidas и Puma, чтобы привлечь в сеть известные бренды. Кроссовки, кстати, можно найти в магазинах, он доступны для онлайн-продажи.





Фото обложки носит иллюстративный характер.