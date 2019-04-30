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Чешский клуб «Литвинов» не стал продлевать контракт с белорусским защитником Романом Граборенко
Источник материала: Tut.by
Хоккейный клуб «Литвинов» решил расстаться с белорусским защитником Романом Граборенко.
Граборенко перешел в команду из Чехии в декабре и провел за нее 22 игры, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-7».
«Литвинов» в этом году имел амбицизиозные задачи, состав команды пополнили имеющие опыт игры в КХЛ Якуб Петружалек, Лукаш Кашпар, Юрай Микуш, Матиас Порселанд, Марек Трончински, Иржи Гункес и Ярослав Янус, но клуб занял лишь 11-е место и вынужден был бороться за сохранение места в элите.
Ранее свои места в чешских клубах потеряли и другие белорусские хоккеисты — вратари Дмитрий Мильчаков («Пльзень») и Ян Шелепнев («Всетин», Д2).
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Хоккейный клуб «Литвинов» решил расстаться с белорусским защитником Романом Граборенко.
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