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Чешский клуб «Литвинов» не стал продлевать контракт с белорусским защитником Романом Граборенко

01.05.2019 13:09 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хоккейный клуб «Литвинов» решил расстаться с белорусским защитником Романом Граборенко.


Роман Граборенко. Фото: hcverva.cz

Граборенко перешел в команду из Чехии в декабре и провел за нее 22 игры, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-7».

«Литвинов» в этом году имел амбицизиозные задачи, состав команды пополнили имеющие опыт игры в КХЛ Якуб Петружалек, Лукаш Кашпар, Юрай Микуш, Матиас Порселанд, Марек Трончински, Иржи Гункес и Ярослав Янус, но клуб занял лишь 11-е место и вынужден был бороться за сохранение места в элите.

Ранее свои места в чешских клубах потеряли и другие белорусские хоккеисты — вратари Дмитрий Мильчаков («Пльзень») и Ян Шелепнев («Всетин», Д2).

 
 
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Хоккейный клуб «Литвинов» решил расстаться с белорусским защитником Романом Граборенко.
 
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