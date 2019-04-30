«Скайнет» построят в Минске: новейшие разработки ВПК, способные управлять людьми и техникой

Источник материала: Tut.by

Инновационные разработки белорусского ВПК позволяют ему создавать сложную военную продукцию. Важное место в разработках занимают интеллектуальные системы управления, благодаря которым бой превращается чуть ли не в онлайн-стратегию.

Командир видит в режиме реального времени своих бойцов, технику, количество боекомплекта, повреждения, месторасположение противника. Госкомвоенпром рассказал 42.TUT.BY о новейших боевых геоинформационных системах.

Имя тебе «Легион»

Комплекс управления огнем артиллерии «Легион» заменяет собой труд десятков бойцов. Чтобы организовать огонь батареи, раньше было необходимо определить координаты цели, учесть, как повлияют на полет снаряда температура и давление воздуха, температура заряда, ветер и другие условия, в которых происходит стрельба. Теперь это делается автоматически, уверяют специалисты Госкомвоенпрома.



Фото: wio.ru

Все это требовало времени и высокой квалификации военнослужащих. «Легион» же способен проделать все эти операции за куда меньшее количество времени. Ему не требуется долгое переобучение: комплекс может с одинаковым успехом управлять огнем «атомной» пушки 2С7 «Пион», различных САУ: 2С19 «Мста-С», 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика» и даже РСЗО — БМ-21 «Град» и 9П140 «Ураган».



1В12−1БМ «Легион». Фото: Госкомвоенпром

Подобраться незамеченным к «Легиону», скорее всего, не получится. Оборудованный телевизионно-тепловизионным прибором наблюдения «Капонир», комплекс может засечь человека с расстояния в пять километров даже ночью. Продвинутая электроника позволяет мгновенно определять координаты обнаруженной цели, которые при необходимости могут передаваться сразу на батарею.



«Легион-Б». Фото: Госкомвоенпром

В Беларуси также выпускается специальная модификация «Легион-Б», которая может использовать базу мобильного бронированного транспортного средства «Кайман» или автомобиля МЗКТ-500200.

Электронный спецназовец

Специалистами фирмы «БСВТ — новые технологии» специально для сил специальных операций создана система управления «Альянс», для которой каждый боец или единица техники — информационный узел в системе.



Фото: Госкомвоенпром

Для «Альянса» разработаны специальные алгоритмы по обработке видеоизображения, построенные на нейросетях и компьютерном зрении. Искусственный интеллект способен отличать различные виды целей и может обучаться. Поэтому «Альянс» может применяться в силовых структурах практически любой страны мира.

Система управления способна работать с различными устройствами: от очков с микродисплеем и умных часов до планшетов и серверных станций. И ей неважно, с какой операционной системой работать: Android, Android Wear, iOS, Windows, Linux — «Альянс» может взаимодействовать со всеми.

Данные, передаваемые в режиме реального времени, шифруются. «Альянс» контролирует с помощью биометрических сенсоров состояние бойцов, а при помощи автоматических контрольно-измерительных устройств — техники.

Солдат будущего по-белорусски

Обновленная белорусская разработка «Солдат — боевые системы» значительно повышает эффективность бойца на поле боя. Военнослужащий с такой экипировкой может стрелять без промаха, видеть в темноте, точно знать место расположения противника, а также членов своего подразделения, что помогает координировать атаку, наводить огонь артиллерии. Комплекс позволяет безопасно вести разведку днем и ночью, оперативно получать информацию с дронов.



Фото: Госкомвоенпром

Весит оборудование 700 граммов, и нет никаких проводов, которые стесняли бы движение бойца: специалисты ОАО «АГАТ — системы управления» связали в единое целое оптикоэлектронное оборудование и цифровые средства связи при помощи технологии LTE (стандарт 4G).

Еще система следит за состоянием бойца, считывая данные с датчиков пульса и контроля уровня кислорода в крови.

Контроль за ПВО

Еще одна разработка ОАО «АГАТ — системы управления» — комплекс «Простор», способный принимать на себя управление всей группировкой войск ВВС и ПВО. «Простор» может выделить цели даже при серьезном противодействии со стороны средств РЭБ противника, определить принадлежность объекта и при необходимости навести на него зенитные комплексы или истребители. Комплекс может работать как с аналоговым оборудованием, так и с цифровым.



Автоматизированные рабочие места мобильного КП командного пункта радиотехнической бригады («Простор»). Фото: Госкомвоенпром

«Простор» может непрерывно следить за воздушной обстановкой, состоянием техники и вооружения, подчиненных ему объектов, просчитывать оперативно-тактическую обстановку, выдавая готовые решения.

Также «Простор» способен управлять боевыми роботами и беспилотниками. Комплекс обеспечивает автоматизированное управление от Центрального командного пункта ВВС и войсками ПВО до отдельной радиолокационной роты, зенитного ракетного дивизиона, летательного аппарата.



«Берсерк». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Это только часть разработок, которые сегодня создаются в белорусском ВПК. Ставка на искусственный интеллект и передовые технологии позволяют создавать все более эффективные системы вооружения.

Например, боевой робот «Берсерк». Сейчас он при помощи нейросетей учится искусственному распознаванию образов: отличать танк, пехотинца, артиллерию. В будущем «Берсерк» будет в состоянии сам принимать решения на дальнейшие действия.