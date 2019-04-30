Суд в Лондоне вынес приговор Джулиану Ассанжу

цитирует РИА Новости судью Дебору Тейлор. По ее словам, нарушение Ассанжем условий залога находится даже за пределами самых серьезных предъявленных ему обвинений. «Вы не сдавались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание», —РИА Новости судью Дебору Тейлор. По ее словам, нарушение Ассанжем условий залога находится даже за пределами самых серьезных предъявленных ему обвинений.





В то же время основателю WikiLeaks предоставлена возможность сокращения срока вдвое, если он отбудет половину срока без правонарушений.









11 апреля Ассанж был задержан и арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, где он скрывался с июня 2012-го, по выданному в том же году ордеру за неявку в суд. В тот же день суд в британской столице признал его виновным в нарушении условий выхода под залог. Ассанж останется под стражей, поскольку в суде должны пройти слушания по вопросу его экстрадиции, которой добиваются власти США. В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks может грозить смертная казнь за распространение секретной информации, также он опасается выдачи Швеции, где в отношении него велось расследование по делу об изнасиловании.



