Об экс-главном тренере по греко-римской борьбе Игоре Петренко





Обстановка не очень хорошая была. Тренер Петренко готовился к отъезду на работу в Хорватию. За четыре года команды немножко растратили. Не было той работы, которой бы хотелось. Не было молодежи. Работали спустя рукава.





О финансах





Когда говорят о том, что денег много или мало, это неправильно. Каждый занимается тем, что ему нравится. У каждого своя оплата. Если не нравится, можно уйти.





О неудачных выступлениях





Самое страшное, что у спортсменов всегда есть причины. То приболел, то еще что-то. Если ты приехал на турнир, нужно выходить и драться. Если ты приехал, умей собраться. Терпение – важнейшее качество.



