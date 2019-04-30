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«Когда говорят о том, что денег много или мало, это неправильно»

01.05.2019 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5»порассуждал о развитии своего вида спорта.

Об экс-главном тренере по греко-римской борьбе Игоре Петренко

Обстановка не очень хорошая была. Тренер Петренко готовился к отъезду на работу в Хорватию. За четыре года команды немножко растратили. Не было той работы, которой бы хотелось. Не было молодежи. Работали спустя рукава.

О финансах

Когда говорят о том, что денег много или мало, это неправильно. Каждый занимается тем, что ему нравится. У каждого своя оплата. Если не нравится, можно уйти.

О неудачных выступлениях

Самое страшное, что у спортсменов всегда есть причины. То приболел, то еще что-то. Если ты приехал на турнир, нужно выходить и драться. Если ты приехал, умей собраться. Терпение – важнейшее качество.


 
 
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Председатель белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5»порассуждал о развитии своего вида спорта.
 
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