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«Когда говорят о том, что денег много или мало, это неправильно»
Источник материала: Партизан
Председатель белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов в
Об экс-главном тренере по греко-римской борьбе Игоре Петренко
Обстановка не очень хорошая была. Тренер Петренко готовился к отъезду на работу в Хорватию. За четыре года команды немножко растратили. Не было той работы, которой бы хотелось. Не было молодежи. Работали спустя рукава.
О финансах
Когда говорят о том, что денег много или мало, это неправильно. Каждый занимается тем, что ему нравится. У каждого своя оплата. Если не нравится, можно уйти.
О неудачных выступлениях
Самое страшное, что у спортсменов всегда есть причины. То приболел, то еще что-то. Если ты приехал на турнир, нужно выходить и драться. Если ты приехал, умей собраться. Терпение – важнейшее качество.
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Председатель белорусской федерации борьбы Камандар Маджидов в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5»порассуждал о развитии своего вида спорта.
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