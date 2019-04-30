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Американские санкции не помешают ZTE построить завод в «Великом камне»

01.05.2019 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания намерена расширить свои инвестиции в Беларусь.

Американские санкции не помешают ZTE построить завод по производству телекоммуникационного оборудования в «Великом камне». В этом беларусскую сторону заверил председатель правления ZTE Corporation Ли Цзысюе во время переговоров с министров экономики Дмитрием Крутым.

Как сообщает Минэкономики, китайская компания намерена расширить свою инвестиционную стратегию в Беларуси. Ее руководитель также назвал беларусский офис лучшим в мире, пишет reform.by

Напомним, ZTE оказалась под американскими санкциями из-за обвинений в передаче технологий Ирану.


 
 
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Компания намерена расширить свои инвестиции в Беларусь.
 
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