Американские санкции не помешают ZTE построить завод в «Великом камне»

Американские санкции не помешают ZTE построить завод по производству телекоммуникационного оборудования в «Великом камне». В этом беларусскую сторону заверил председатель правления ZTE Corporation Ли Цзысюе во время переговоров с министров экономики Дмитрием Крутым.





reform.by Как сообщает Минэкономики, китайская компания намерена расширить свою инвестиционную стратегию в Беларуси. Ее руководитель также назвал беларусский офис лучшим в мире, пишет





Напомним, ZTE оказалась под американскими санкциями из-за обвинений в передаче технологий Ирану.



