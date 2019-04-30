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Американские санкции не помешают ZTE построить завод в «Великом камне»
Источник материала: Партизан
Компания намерена расширить свои инвестиции в Беларусь.
Американские санкции не помешают ZTE построить завод по производству телекоммуникационного оборудования в «Великом камне». В этом беларусскую сторону заверил председатель правления ZTE Corporation Ли Цзысюе во время переговоров с министров экономики Дмитрием Крутым.
Как сообщает Минэкономики, китайская компания намерена расширить свою инвестиционную стратегию в Беларуси. Ее руководитель также назвал беларусский офис лучшим в мире, пишет
Напомним, ZTE оказалась под американскими санкциями из-за обвинений в передаче технологий Ирану.
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Компания намерена расширить свои инвестиции в Беларусь.
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