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В США ищут путешественника за десять тысяч долларов

01.05.2019 13:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания ищет путешественника по США и Канаде.



Успешному кандидату будет предоставлена возможность выступить в качестве "исследователя цветов", который поможет в создании новых оттенков краски.
Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщает korrespondent.net со ссылкой на Lonely Planet.

Успешному кандидату будет предоставлена возможность выступить в качестве "исследователя цветов", который поможет в создании новых оттенков краски. За путешествие во время трех летних месяцев ему заплатят десять тысяч долларов США, не считая расходов на перелеты и проживание.

По словам вице-президент компании, они ожидают услышать от соискателя небольшую историю о каждом предложенном необычном оттенке.

Отклики на вакансию принимаются до 15 мая.

Ранее сообщалось, что путешественник ищет помощника за $52 000 в год. Одни из требований к соискателю – быть веселым и иметь загранпаспорт.

Напомним, в Швеции появилась вакансия "бездельника" с зарплатой $2320 в месяц. Также Корреспондент писал о том, что на Шри-Ланке 102 кандидата отозвались на вакансию палача.


 
 
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Компания ищет путешественника по США и Канаде.
 
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