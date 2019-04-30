В США ищут путешественника за десять тысяч долларов









Успешному кандидату будет предоставлена возможность выступить в качестве "исследователя цветов", который поможет в создании новых оттенков краски.

korrespondent.net со ссылкой на Lonely Planet. Американская компания по производству краски ищет сотрудника, который будет в течение всего лета путешествовать по США и Канаде в поисках необычных цветов, сообщаетсо ссылкой на Lonely Planet.





Успешному кандидату будет предоставлена возможность выступить в качестве "исследователя цветов", который поможет в создании новых оттенков краски. За путешествие во время трех летних месяцев ему заплатят десять тысяч долларов США, не считая расходов на перелеты и проживание.





По словам вице-президент компании, они ожидают услышать от соискателя небольшую историю о каждом предложенном необычном оттенке.





Отклики на вакансию принимаются до 15 мая.





Ранее сообщалось, что путешественник ищет помощника за $52 000 в год. Одни из требований к соискателю – быть веселым и иметь загранпаспорт.





Напомним, в Швеции появилась вакансия "бездельника" с зарплатой $2320 в месяц. Также Корреспондент писал о том, что на Шри-Ланке 102 кандидата отозвались на вакансию палача.



