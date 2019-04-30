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Ну, за понимание! Вечером 26 апреля в магазине «Минск Кристалл» в столичном микрорайоне Каменная Горка покупателей потчевали водкой.

01.05.2019 13:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 26 апреля в магазине «Минск Кристалл» в столичном микрорайоне Каменная Горка покупателей потчевали водкой.

Причем посетителям предлагали наливать себе самостоятельно. А что? Пришел в магазин, стопарик опрокинул за шиворот, занюхал собутыльником - можно и на боковую. Благо район спальный.
Каждый магазин привлекает покупателя как умеет. Вот только потом государство удивляется, что Беларусь лидирует в мировых рейтингах по употреблению алкоголя. Пытаются ввести ночной запрет на продажу алкоголя в Минске, но сверху поступает грозный окрик: стоп! Подсчитывают ущерб для нации, но, немного всплакнув, позволяют торговать спиртными напитками едва ли не в отделе с детским питанием. Всячески зажимают общепит, где люди хотя бы закусывают, зато алкоголем в розницу торгуют в любой таре - трехлитровой и стограммовой. Не могут никак определиться: то ли бороться со злом, то ли оставить в покое «пьяных и дурных» - лишь бы не возмущались и голосовали правильно.


А ведь ситуация с потреблением алкоголя в стране катастрофическая. Согласно данным Глобального доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации в области алкоголя и здоровья за 2018г., Беларусь снова в числе лидеров по потреблению крепкого алкоголя на душу населения: на одного жителя, включая младенцев, приходится в год шесть литров.

Наша страна возглавляла рейтинг самых пьющих стран мира еще в 2010г., а среди лидеров находилась на протяжении нескольких лет. Но потом резко сдала свои позиции, опустившись на 27-е место. Эксперты не верят в столь быстрое «протрезвление» нации, говоря, что такие чудеса стали возможны благодаря методике подсчета. А считать «как надо» у нас умеют не хуже, чем пить что попало. И эти люди все еще запрещают детям ковыряться в носу?


 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 26 апреля в магазине «Минск Кристалл» в столичном микрорайоне Каменная Горка покупателей потчевали водкой.
 
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