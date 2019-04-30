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Уже легче: в Беларуси с 1 мая увеличилось пособие на погребение

01.05.2019 12:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сколько оно составляет и сколько в год уходит на эти выплаты.

В Беларуси пособие на погребение с 1 мая увеличилось до 1056,9 рубля, сообщается на сайте ФСЗН. Обновленный размер выплат будет действовать до конца этого месяца. Эта сумма на 79,3 рубля больше, чем в апреле.
В апреле пособие на погребение составляло 977,6 рубля, в марте — 981,6 рубля, в феврале — 1115,3 рубля, в январе — 994 рубля. Размер этого пособия равняется размеру средней зарплаты по стране за позапрошлый месяц (то есть двумя месяцами ранее относительно месяца смерти). К примеру, в мае размер пособия равняется средней зарплате по стране в марте. Напомним, в марте средняя зарплата выросла до 1056,9 рубля.

При этом в случае смерти инвалида ВОВ, лица, получавшего пенсию за особые заслуги перед республикой, пособие на погребение выплачивается в размере двухмесячной суммы назначенной ему пенсии, но не менее средней заработной платы работников в республике за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти, уточняют в ФСЗН, пишет finance.tut.by

На выплату пособий на погребение расходуется чуть больше 3% от всех расходов ФСЗН на выплату всех видов государственных пособий. К примеру, в 2017 году этот показатель составил 3,3%. Так, на выплату всех видов госпособий было направлено примерно 2,6 миллиарда рублей. То есть на пособия на погребение было направлено около 86 миллионов рублей.

Пособие на погребение назначают, если за ним обратились не позже шести месяцев со дня смерти. «А в случае длительного розыска умершего — не позднее шести месяцев со дня захоронения», — уточняют в ФСЗН.


 
 
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Сколько оно составляет и сколько в год уходит на эти выплаты.
 
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