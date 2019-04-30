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Лукашенко: Трудолюбие и любовь к родине – залог процветания Беларуси

01.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал трудолюбие и любовь к родине залогом дальнейшего развития страны. Он поздравил белорусов с Праздником труда, сообщает пресс-служба главы государства.

«В Беларуси отмечают этот день с особым воодушевлением, адресуя слова уважения каждому труженику и трудовому коллективу, выражая глубокую признательность ветеранам труда. Тем, кто строил надежный фундамент национального достояния независимой страны и передал достойную эстафету молодой смене», – говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что все нынешние достижения Беларуси являются результатом общей упорной работы. В частности, речь идет о модернизации советских промышленных гигантов, создании инновационных производств, внедрении высоких технологий.

«Убежден, именно наше трудолюбие, верность традициям и любовь к родине являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси», – подчеркнул белорусский лидер.

Он пожелал гражданам мира и благополучия. «Пусть рядом всегда будут единомышленники и верные друзья, а в профессиональной деятельности сопутствует успех», – добавил президент.

Праздник труда белорусы отмечают по всей стране. Местом основных праздничных гуляний в Минске стал парк Победы. Там устроили интерактивные площадки, где можно было узнать о разных профессиях, в частности, научиться резьбе по дереву или посидеть за рулем электробуса. Для гостей также были организованы тематические фотозоны, дегустационные площадки, мастер-классы, ярмарки, детский батутный городок, сообщает БЕЛТА.



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Теги: Минск
 
 
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Все нынешние достижения страны являются результатом общей упорной работы, отметил белорусский президент.
 
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