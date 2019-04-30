Лукашенко: Трудолюбие и любовь к родине – залог процветания Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал трудолюбие и любовь к родине залогом дальнейшего развития страны. Он поздравил белорусов с Праздником труда , сообщает пресс-служба главы государства.

«В Беларуси отмечают этот день с особым воодушевлением, адресуя слова уважения каждому труженику и трудовому коллективу, выражая глубокую признательность ветеранам труда. Тем, кто строил надежный фундамент национального достояния независимой страны и передал достойную эстафету молодой смене», – говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что все нынешние достижения Беларуси являются результатом общей упорной работы. В частности, речь идет о модернизации советских промышленных гигантов, создании инновационных производств, внедрении высоких технологий.

«Убежден, именно наше трудолюбие, верность традициям и любовь к родине являются залогом дальнейшего развития и процветания Беларуси», – подчеркнул белорусский лидер.

Он пожелал гражданам мира и благополучия. «Пусть рядом всегда будут единомышленники и верные друзья, а в профессиональной деятельности сопутствует успех», – добавил президент.