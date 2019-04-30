В рамках еженедельных «прямых телефонных линий» председатель Волковысского районного исполнительного комитета Михаил Михайлович СИТЬКО в субботу, 4 мая, проведет «прямую линию» с 9 до 12 часов по телефону 4-54-23.

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