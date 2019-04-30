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Лукашенко официально уволил своего приближенного с поста замгоссекретаря Совбеза

01.05.2019 14:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Накануне вечером был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении с поста генерального секретаря Совета безопасности одного из своих приближенных.
Согласно информации с Национального правового портала, Лукашенко подписал указ об увольнении заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина еще 24 апреля.
Интересна формулировка, с которой президент уволил Втюрина: «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».
Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов. Официально данная информация так и не была подтверждена ни одним из ведомств.

 
 
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Накануне вечером был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении с поста генерального секретаря Совета безопасности одного из своих приближенных.
 
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