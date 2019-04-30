Лукашенко официально уволил своего приближенного с поста замгоссекретаря Совбеза

Накануне вечером был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении с поста генерального секретаря Совета безопасности одного из своих приближенных.

Согласно информации с Национального правового портала, Лукашенко подписал указ об увольнении заместителя государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Андрея Втюрина еще 24 апреля.

Интересна формулировка, с которой президент уволил Втюрина: «за совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего».

Напомним, что первая информация о возможном задержании Втюрина появилась 29 апреля. Сообщалось, что заместитель генерального секретаря Совета безопасности Беларуси полковник Андрей Втюрин был задержан КГБ за получение крупной взятки в 150 тысяч долларов. Официально данная информация так и не была подтверждена ни одним из ведомств.