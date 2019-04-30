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Лукашенко официально уволил своего приближенного с поста замгоссекретаря Совбеза
Источник материала: БДГ
Накануне вечером был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении с поста генерального секретаря Совета безопасности одного из своих приближенных.
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Накануне вечером был опубликован указ Александра Лукашенко об увольнении с поста генерального секретаря Совета безопасности одного из своих приближенных.
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