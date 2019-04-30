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Минчане создают приложение, которое умеет читать по губам
Источник материала: KYKY>
Минчане создают приложение Visper для людей, потерявших голос. Инновацией заинтересовались не только медики, но и разработчики: ребят профинансирует крупная компания Synesis. Об этом
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Минчане создают приложение Visper для людей, потерявших голос. Инновацией заинтересовались не только медики, но и разработчики: ребят профинансирует крупная...
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