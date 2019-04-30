Казахстан обыграл Литву на ЧМ по хоккею в первом дивизионе

Источник материала: Tut.by

Сборная Казахстана по хоккею одержала непростую победу над Литвой на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе — 3:1.



Фото: IIHF

Казахстан после двух периодов вел со счетом 2:0 благодаря голам Бойда и Клещенко, но в начале заключительной трети Домейка отыграл один гол. Опасной ситуация для команды Андрея Скабелка оставалась до последней минуты, когда Дитц снял все вопросы о победителе — 3:1.

После двух туров Южная Корея, Беларусь и Казахстан набрали по шесть очков. У Словении, Литвы и Венгрии набранных баллов нет.

В третьем туре Беларусь сыграет со Словенией, Южная Корея с Казахстаном, а Венгрия — с Литвой.