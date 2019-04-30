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Казахстан обыграл Литву на ЧМ по хоккею в первом дивизионе

01.05.2019 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Казахстана по хоккею одержала непростую победу над Литвой на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе — 3:1.


Фото: IIHF

Казахстан после двух периодов вел со счетом 2:0 благодаря голам Бойда и Клещенко, но в начале заключительной трети Домейка отыграл один гол. Опасной ситуация для команды Андрея Скабелка оставалась до последней минуты, когда Дитц снял все вопросы о победителе — 3:1.

После двух туров Южная Корея, Беларусь и Казахстан набрали по шесть очков. У Словении, Литвы и Венгрии набранных баллов нет.

В третьем туре Беларусь сыграет со Словенией, Южная Корея с Казахстаном, а Венгрия — с Литвой.

 
 
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Сборная Казахстана по хоккею одержала непростую победу над Литвой на домашнем чемпионате мира в первом дивизионе - 3:1.
 
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