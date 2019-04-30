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Дорогой, да ранний. Вместо овощей у нас растут только… цены

01.05.2019 15:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Весенний авитаминоз в Беларуси имеет свои особенности. Когда-то не хватало белорусских яблок и лука - их везли из Польши. В этом году – дефицит капусты, в связи с чем она бьет рекорды по цене.

Дорогой, да ранний. Вместо овощей у нас растут только… цены
Килограмм стоит в пределах 3 рублей, или 1,5 доллара! Это касается как старого, так и нового урожая. Таких цен никогда не было, пишет vb.by Возможно, виноваты прошлогодняя засуха и неурожай? И почему на прилавках лежит польская, казахстанская, испанская капуста?

На центральном рынке Бреста все как на ладони. Торгующие с утра распаковывают мешки, обрывают с кочанов почерневшие листья и выкладывают на прилавок. Как говорят собеседники (и это видно по этикеткам), в основном капуста украинская (закарпатская) и испанская (6 руб.). Есть и салатная белорусская, но только у одного-двух продавцов. На вид вся она примерно одинаковая. Семена ведь зарубежной селекции.

РАННЕЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕШЕВЫМ
В магазинах брестского «Плодоовоща» примерно такая же картина. Небольшой кочан капусты обойдется в 4-5 рублей. Просто деликатес! Директор ТПУКП «Плодоовощ» Михаил Панасюк поясняет, что в продаже - казахстанская «қырыққабат» (капуста. – Авт.). Раньше ее из Центральной Азии никогда не привозили. Когда-то брали в Польше, Украине. А в этом году такая вот тенденция.

- «Молодая» импортная капуста пользуется спросом, - говорит Михаил Леонтьевич. – Все понимают, что ранняя продукция не может быть дешевой.



На фирме есть остатки отечественной капусты старого урожая. Но ее на всех не хватает. «Каждый хочет закупить побольше», - отмечает руководитель. Теперь, когда спрос повысился, продажи «растягивают». В итоге - парадокс. Заготовили такое же количество, как в предыдущем году, а этого мало.

Знающие люди подмечают, что нынешней весной и стоимость лука подскочила несоизмеримо. Килограмм «слизуна» даже на рынке стоит 2 рубля, или 1 доллар. Есть мнение, что причина в основном поставщике - Гомельской области. В минувшем году площади под лук там значительно сократили. Ну и никто теперь не живет за железным занавесом. Товар везут в разных направлениях. Как в Польшу, так и из Польши. Вопрос только в цене.

ПРОФСОЮЗЫ НЕ ДРЕМЛЮТ
Следить за ценами на республиканском уровне поручено Федерации профсоюзов Беларуси. Ее представители проводят мониторинг по 98 позициям продуктов питания. Установлено, что в первом квартале 2019 года заметнее всего подорожали капуста, пшено, сыр и говядина. Причем капуста - в два раза.

- Мы фиксируем минимальные и максимальные цены с 20-го по 25-е число каждого месяца, - рассказали в Брестском городском объединении профсоюзов. – В контрольную группу входят овощи, молоко и молочные продукты, сыр, мясо, хлебобулочные изделия, рыба, крупы, конфеты… Есть сезонный товар, цены на который подскочили в два раза. Например, на ту же капусту. Наше дело «просемафорить» и вовремя передать информацию. Есть МАРТ (Министерство антимонопольного регулирования и торговли), правительство… Там решат, что нужно сделать, чтобы эти цены не росли, выяснят, объективные они или нет?

«ХОТЬ БЫ ПЛАН ДОВЕЛИ», - МЕЧТАЕТ ФЕРМЕР
Выращиванием овощей у нас занимаются в основном фермеры. Николай Шуляк из Остромечево выращивает капусту десятки лет. В последние годы отводит под эту культуру 5-6 гектаров. Есть свое овощехранилище. Этой весной продавал капусту по рублю. Но вот что говорит Николай Борисович со своей «земной» точки зрения.

- Если так пойдет и дальше, то через два-три года все овощи будем закупать за рубежом. Фермеру необходимо соблюдать севооборот. А у брестских фермеров земли в среднем 5-8 гектаров. В этом году будем сажать иммунную «импортную» капусту. Потому что везде – кила (грибковое заболевание, при поражении которым листья капусты вянут, желтеют и усыхают. Болезнь способна уничтожить до 60 процентов урожая. – Авт.). Земля заражается. Тем более что выделяли нам не лучшие участки. Выход – увеличивать площади фермерских хозяйств и давать земле отдыхать либо «меняться» участками с колхозами, чередовать посев разных культур. Но никто этот вопрос не решает.

В Беларуси самый лучший закон о личных подсобных хозяйствах граждан, соглашается Николай Шуляк. Но он, по мнению фермера, не работает:

- Можно брать гектар в наследование и три гектара в аренду. Но «выбить» этот кусок земли – надо еще изловчиться! И с лозунгом «Земля – трудовому народу!» - не выйдешь. Люди у нас трудолюбивые, но когда не работает система… Конечно, так дойдет до дефицита! А большим хозяйствам не так просто начать заниматься «огородниной». Проще сеять зерно. Комбайном убрал - и всё. Сеяли уже колхозы лук - зарастает сорняками. Нужно вкладывать большой труд, покупать современную технику, учить агрономов, строить овощехранилища. Не всё так просто.


Еще одна беда – фиксированные закупочные цены. Фермеру загодя нужно просчитать, сколько и чего высадить, засеять. Зачем растить то, что потом не продашь? А получить такую информацию сегодня негде:

- Уже хоть бы планы довели, и то было бы интереснее, - смеется Николай Шуляк. - Областной агропромышленный союз с нами в последнее время вообще не работает. Мы не знаем, что востребовано. Поэтому и такой результат.


 
Теги: Брест
 
 
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Весенний авитаминоз в Беларуси имеет свои особенности. Когда-то не хватало белорусских яблок и лука - их везли из Польши. В этом году – дефицит капусты, в связи с чем...
 
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