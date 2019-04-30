Экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в получении взятки.





oxu.az Для этого экс-президент использовал свои должностные полномочия, сообщает





В конце июля 2018-го Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров - сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.





Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна.





После избрания главой правительства Пашинян заявил о неизбежности привлечения к ответственности организаторов разгона акций протеста.



