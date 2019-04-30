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Экс-президента Армении Роберта Кочаряна обвинили в получении взятки.

01.05.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В обвинительном заключении Генпрокуратуры говорится, что Кочарян получил три миллиона долларов взятки от предпринимателя Сильвы Амбарцумян, компания которой получила за это лицензию на горнодобывающие работы.


Для этого экс-президент использовал свои должностные полномочия, сообщает oxu.az

В конце июля 2018-го Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя во время событий 1-2 марта 2008 года. Тогда Кочарян ввел в стране чрезвычайное положение, чтобы разогнать вышедших на улицу оппозиционеров - сторонников первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который принимал участие в выборах 2008 года, но проиграл. Тер-Петросян и его сторонники требовали пересчета голосов. Митинги переросли в беспорядки, которые были подавлены властями. Среди погибших оказались как сторонники оппозиции, так и представители правоохранительных органов.

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба Тер-Петросяна. 

После избрания главой правительства Пашинян заявил о неизбежности привлечения к ответственности организаторов разгона акций протеста.


 
 
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В обвинительном заключении Генпрокуратуры говорится, что Кочарян получил три миллиона долларов взятки от предпринимателя Сильвы Амбарцумян, компания которой...
 
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