Волонтёры Военного кладбища: помогите нам сохранить свой старый некрополь в Минске

Публикуем текст письма:





«Уважаемые родственники! Обращаемся к вам с просьбой. Скоро Радуница, лето, вы придете навестить своих близких. Возможно, сотрудники Спецкомбината, который поддерживает порядок на Военном кладбище, начнут вам рассказывать, что вы должны заменить памятник, ограду, так как согласно новому закону они не соответствуют нормам. Так вот, это неправда. Закон обратной силы не имеет. Согласно поправкам, внесенным в Закон о захоронениях в 2015 году, Военное кладбище — закрытое, а потому новые нормы там не действуют. Согласитесь, было бы странно, если бы на кладбище XIX века действовали нормы 2015 года.





«Надмогильные сооружения, устанавливаемые на участке для захоронения, должны соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и не превышать размер предоставленного участка» — новые, те, что устанавливаются, а не поставленные 30-200 лет назад.









Все прошлое лето мы работали, ухаживали за могилами чужих нам людей, чтобы сохранить этот памятник истории. Военное кладбище — историко-культурная ценность, общий вид которой состоит из памятников, оград и деревьев. Если будут изменены все старые надгробия на новые, исторического вида Военного не останется. Старые памятники и ограды уникальны и, главное, неповторимы. Пожалуйста, если нет крайней необходимости в замене, если крест не падает и памятник не осыпается, оставьте его в первоначальном виде. Таким, как его ставили ваши родители или деды.





Люди ездят посмотреть на Личаковски цвинтар, на Новодевичье, так как они старые и красивые. Пожалуйста, помогите нам сохранить свой старый некрополь в городе Минске.





Волонтеры Военного кладбища»



