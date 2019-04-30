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Зеленский принял решение уволить пять министров: стали известны фамилии

01.05.2019 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленського хочет, чтобы правительство переформатировалось. Об этом говорят источники в ВР.

Источники утверждают, что Зе Комада хочет заменить пятерых министров, в том числе по президентской квоте.

"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Емельяна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубов), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик)", - рассказал источник в Верховной Раде.


 
 
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Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленського хочет, чтобы правительство переформатировалось. Об этом говорят источники в ВР.
 
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