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Зеленский принял решение уволить пять министров: стали известны фамилии
Источник материала: Партизан
Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленського хочет, чтобы правительство переформатировалось. Об этом говорят источники в ВР.
Источники утверждают, что Зе Комада хочет заменить пятерых министров, в том числе по президентской квоте.
"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Емельяна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубов), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик)", - рассказал источник в Верховной Раде.
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Команда новоизбранного президента Украины Владимира Зеленського хочет, чтобы правительство переформатировалось. Об этом говорят источники в ВР.
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