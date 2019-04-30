Зеленский принял решение уволить пять министров: стали известны фамилии

Источники утверждают, что Зе Комада хочет заменить пятерых министров, в том числе по президентской квоте.





"В последние два дня представители Зеленского пробивают почву насчет того, чтобы заменить пятерых министров: Фриз (министр по делам ветеранов Ирина Фриз), Емельяна (министр инфраструктуры Владимир Омелян), Зубко (министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко), Кубива (министр экономического развития и торговли Степан Кубов), Насалика (министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик)", - рассказал источник в Верховной Раде.



