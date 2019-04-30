Путин провел очередную спецоперацию по Украине





obozrevatel.com Во-первых, на церемониях награждения общение с журналистами, как правило, не предусмотрено. Но тем не менее оно произошло, пишет





Во-вторых, судя по видео, журналистов в зале было несколько, однако кремлевская пресс-служба показала общение только с одним представителем этой профессии.

В-третьих, этим лицом, общавшимся с Путиным, оказался наш давний знакомый, запомнившийся по предыдущим информационным спецоперациям на украинском фронте, – сотрудник LifeNews Александр Юнашев.





17 июля 2014 г., за несколько часов до того, как в небе над Снежным был сбит МН17, именно вопрос Юнашева, как бы запоздавший, случайный, дал Путину подачу для изложения им т.н. "Трагедии на охоте", легалистской версии оправдания убийцы.





11 февраля 2015 г., во время минских переговоров, приведших к заключению ущербного для Украины Минска-2, тот же Юнашев внезапно залаял и зарычал на украинских журналисток.





В-четвертых, вчера Путин общался с Юнашевым дважды (!): первый раз – в церемониальном зале в присутствии многих людей, второй раз – в отдельной комнате, так сказать, тет-а-тет.

В-пятых, Путин сделал, кажется, еще не применявшийся им ранее ход – заговорил по-украински: "До побачення".





Наконец, пресс-служба вынесла ответы Путина на вопросы Юнашева на сайте Кремля в отдельное событие, тем самым подчеркивая особенный характер произошедшего.





Все это явно намекает на то, что вчерашний месседж Путина имел нерядовой характер. Необычность события подчеркивается также тем, что тема предоставления украинцам гражданства и выдачи им паспортов подробно обсуждалась Путиным всего лишь за пару дней до того, во время недавнего визита в Китай. Внезапно возросшая частотность путинских комментариев по одному и тому же вопросу напоминает только один аналогичный период – март-июль 2014 г., начальную фазу открытой путинской агрессии против Украины.





Что же такого особенного вчера сказал Путин?





Прежде всего это была попытка дистанционной вербовки нового украинского президента.





В начале сеанса Путин изобразил из себя счастливого дитятю, внезапно одаренного любимой игрушкой, – будто бы до этого он еще не знал реакции Зеленского: "Правда? Так и сказал?"





Всего лишь за два дня до того Путин еще изображал из себя недотрогу и обиженно дулся: "Владимир Зеленский пока ещё не возведён в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве".





Вербовка продолжилась, прозвучали совершенно небывалые слова: "Это говорит о том, что мы договоримся". Зеленский еще не прошел процедуру инаугурации, Путин с ним еще не встречался, но тем не менее он уже раздает неслыханные ранее авансы: "мы договоримся".





Дальше – больше. Почему "мы договоримся"? Да все "потому, что у нас есть много общего". Лихо, согласитесь? Это стороннему наблюдателю может показаться, насколько хозяин Кремля и президент Украины разные – по бэкграунду, специальности, возрасту, опыту, целям. А вот, по мнению Путина, оказывается, у полковника КГБ и профессионального сатирика "много общего".





Полагая, что уже достаточно расслабил клиента, Путин тщательно сформулировал условие успеха предстоящих, по его мнению, договоренностей с Владимиром Зеленским – отказ того от идеи возвращения украинского гражданства Михаилу Саакашвили: "было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем, имею в виду Саакашвили Михаила Николаевича. Он был незаконно лишён, по-моему, гражданства, незаконно выслан из страны. Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах".





Как же так? – воскликнет внимательный читатель, – автор, наверное, ошибся? Ведь Путин предлагает прямо противоположное – вернуть паспорт Саакашвили?





Конечно же, нет, иезуитская формулировка Владимира Владимировича "человек, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем" не оставляет никаких сомнений ни в его отношении к Михаилу Николаевичу, ни к ожидаемой реакции на этот его совет в Украине. Что скажут патриотические украинцы, и так уже замордованные порохоботами, обвиняющими Зеленского в "продаже Украины за газ и хлиб", если Зеленский вернет украинский паспорт Саакашвили? Это, будет означать, что новый президент, "марионетка Коломойского и Путина", теперь бесстыдно выполняет поручения нашего врага, данные тем более публично? По замыслу Владимира Владимировича, сладко расплывающегося в улыбке от замечательно придуманной ловушки, Владимир Александрович на это пойти не должен. Ну, а если, к его несчастью, пойдет, то Петр Алексеевич и его люди тут же объяснят украинскому патриотическому обывателю, кто есть кто. Как говорят в шахматах, это "вилка".





Видимо, угроза возвращения Михаила Саакашвили в Украину с неизбежным превращением того в играющего тренера/советника Зеленского настолько пугает Путина, что, выпалив тираду про незабываемого Михаила Николаевича, кремлевский руководитель забыл все остальное, что надо было обязательно сказать на случайно заданный вопрос случайно оказавшегося под рукой случайного журналиста.





Пришлось его вызывать снова. Но к тому времени приглашенная публика, очевидно, уже разошлась. И потому ответ на второй вопрос записывали уже не в большом зале, а в другой комнате.





Естественно, что "второй вопрос" оказался по факту тем же самым "первым", главный ответ на который был забыт под влиянием забот о могущем вернуться в Украину Михаиле Саакашвили: "Можете пояснить, что Вы всё-таки имели в виду?" Кстати, кремлевская пресс-служба, видимо, тоже забыла исправить заранее заготовленный трафарет про единственный "Ответ на вопрос журналиста" (и вопрос и ответ – в единственном числе), хотя вопросов и ответов формально было два.





И вот тогда, наконец, и было произнесено то главное, ради чего затевалась вся вчерашняя спецоперация:





"если... мы в России будем выдавать паспорта и гражданство украинцам, то рано или поздно мы неизбежно придём к ожидаемому результату: у всех будет единое гражданство".





Это квинтэссенция содержания нового этапа путинской войны против Украины.

С одной стороны, экономическими, политическими, военными методами постоянно дестабилизировать Украину, ни в коем случае не допуская в ней ни нормализации политической ситуации, ни возобновления быстрого и устойчивого экономического роста.





А, с другой, раздавать нищающим украинцам российское гражданство.





И тем самым постепенно устанавливать контроль над всей Украиной – с помощью не столько российских танков, сколько российских паспортов.





Это кампания – не на недели и месяцы.





Она – на годы и десятилетия.





Пока не удастся высосать из Украины все человеческие соки.





Пока одни украинцы не уедут в Европу.





Другие – в Россию.





А большинство оставшихся не получит российское гражданство.





И тогда предстоящая операция поглощения будет делом уже не слишком сложной дипломатической техники.





Перед украинцами стоит не порошенковская задача "отвоевывания" по несколько сотен метров в "серой зоне", за достижение которой Украина платит сотнями жизней патриотов и экономической стагнацией. Перед украинцами стоит историческая задача выживания как самостоятельного общества, как независимого государства, как отдельной цивилизации.

Это именно то, о чем пять лет тому назад безустанно предупреждал украинские власти и украинское общество Каха Автандилович Бендукидзе:





"Здесь, в Украине, на этой территории необходимые реформы все равно будут проведены.





Если их не проведете вы, то их проведет Путин".





И все эти пять лет украинские власти во главе с Порошенко делали все возможное, чтобы оставить решение этой задачи Путину.





О начале осуществления которой он теперь публично объявил.



