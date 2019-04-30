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На трассе М1 открыто движение по реконструируемой части Бульковского моста

01.05.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 1 мая 2019 года, водители проинформировали нас - открыли движение по реконструируемой части так называемого Бульковского моста (через реку Мухавец). Мы проверили - так и есть!


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65811.php

На трассе М1 открыто движение по реконструируемой части Бульковского моста

Таким образом, работы по реконструкции моста через реку Мухавец на трассе М-1 Е-30 возле областного центра завершаются. На месте ещё есть строители, они доводят до ума то, что не касается непосредственно проезжей части.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65811.php

На трассе М1 открыто движение по реконструируемой части Бульковского моста

Можно отметить, что стройка была долгое время "заморожена" из-за недостатка финансовых средств, и в свою активную завершающую фазу вступила лишь в начале февраля 2019 года. За несколько месяцев удалось выполнить все работы, и запустить движение к 1 мая. На самом деле это удивительно, вот так выглядел объект год назад. Могут, когда есть деньги хотят!

 
 
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  Сегодня, 1 мая 2019 года, водители проинформировали нас - открыли движение по реконструируемой части так называемого Бульковского моста (через реку Мухавец). Мы...
 
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