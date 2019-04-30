На трассе М1 открыто движение по реконструируемой части Бульковского моста

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 1 мая 2019 года, водители проинформировали нас - открыли движение по реконструируемой части так называемого Бульковского моста (через реку Мухавец). Мы проверили - так и есть!



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Таким образом, работы по реконструкции моста через реку Мухавец на трассе М-1 Е-30 возле областного центра завершаются. На месте ещё есть строители, они доводят до ума то, что не касается непосредственно проезжей части.



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Можно отметить, что стройка была долгое время "заморожена" из-за недостатка финансовых средств, и в свою активную завершающую фазу вступила лишь в начале февраля 2019 года . За несколько месяцев удалось выполнить все работы, и запустить движение к 1 мая. На самом деле это удивительно, вот так выглядел объект год назад . Могут, когда есть деньги хотят!