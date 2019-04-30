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Первомай в Бресте: награждение лауреатов звания «Человек года» и победителей конкурса «Умельцы Брестчины»

01.05.2019 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С запуска нового аттракциона в 10 часов утра в Брестском городском парке культуры и отдыха начались праздничные мероприятия, посвященные празднику труда в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65810.php

Первомай в Бресте: награждение лауреатов звания «Человек года» и победителей конкурса «Умельцы Брестчины»

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук присел на карусель, но кататься не стал – только запустил новый аттракцион:

- Казалось бы, мелочь – аттракцион, но из таких мелочей складывается атмосфера города.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65810.php

Первомай в Бресте: награждение лауреатов звания «Человек года» и победителей конкурса «Умельцы Брестчины»

В 11 часов в кинотеатре «Беларусь» прошло чествование лауреатов звания «Человек года Брестчины 2018г» и победителей областного соревнования за наилучшие результаты в выполнении показателей прогноза социально-экономического развития в 2018 году.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис отметил достижения минувшего года:

-Сегодня вклад Брестчины в ВВП страны – 14 процентов. В 2015 году доля Брестского региона составляла лишь 1 процент. За минувший год вырос экспорт товаров и услуг. Регион экспортировал продукцию в 101 страну мира. Открыто 10 новых рынков сбыта. В два раза вырос объем экспортных поставок в Китай. Область лидирует по экспорту сельхозпродукции. В полтора раза перевыполнено задание по привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе. В минувшем году велась реализация 17 инвестпроектов. Создано около 770 новых организаций предпринимательства, сегодня более 30 процентов работающих в Брестской области заняты в малом и среднем бизнесе. За счет создания новых рабочих мест трудоустроено более 7 тысяч человек. Символично, что лучших из лучших мы чествуем сегодня, в праздник труда. Успехов добиваются те, кто прилагает собственные усилия – в учебе, потом в работе. Именно таких людей мы сегодня награждаем.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news65810.php

Первомай в Бресте: награждение лауреатов звания «Человек года» и победителей конкурса «Умельцы Брестчины»

На Доску Почета Брестской области как лучший город занесен Брест, лучший район – Лунинецкий.

Председатель Лунинецкого райисполкома Александр Пачко не скрывал радости:

- Район впервые занесен на областную Доску Почета. Сегодня наш район развивается динамично – как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Планомерно идем вперед. По итогам прошлого года мы заняли лидирующие места по производству мяса. Ежегодно строим до 20 тысяч квадратных метров жилья. На 2019 у нас амбициозные планы в строительстве – по городу более 2 тысяч человек в очереди на жилье, в прошлом году выделили более 200 участков под индивидуальное строительство, в этом будем выделять. Строим 3 многоэтажных дома по госпрограмме.

В числе тех, кто стал «Человеком года», гендиректор СП ОАО «Брестгазоаппарат», врач-травматолог-ортопед Брестской городской больницы скорой медицинской помощи Сергей Царев, старший участковый инспектор милиции Березовского РОВД Сергей Манцевич, глава КФХ «Фортуна Агро» Галина Матус и другие.

В Брестском городском парке культуры и отдыха Брестское областное объединение профсоюзов в 12 часов подвело итоги областного конкурса профессионального мастерства «Умельцы Брестчины».

Председатель объединения профсоюзов Александр Мурашкин отметил:

- Чествование умельцев – это традиция нашего объединения. Сегодня таковых 43 человека. Среди них 5 врачей, социальный работник, лесничий, продавец, парикмахер, машинист тепловоза, а также большое представительство УП «»Брестоблгаз» - лучшее звено по эксплуатации и ремонту и лучшая аварийная бригада. Сегодня мы чествуем представителей всех 15 отраслевых профсоюзов.

В Брестском городском парке культуры и отдыха сегодня проходят и другие мероприятия, организованные под эгидой объединения профсоюзов – флеш-моб «Профсоюзный вальс», концерт профсоюзных любительских коллективов и концерт Брестского городского духового оркестра под руководством Валерия Коваля. 

 
Теги: Брест
 
 
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