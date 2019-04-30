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Сидоренко: Что мы за нация, если критикуем именно тогда, когда нужно объединиться?

01.05.2019 16:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По окончании тренировки сборной Беларуси 1 мая ее главный тренер Андрей Сидоренко ответил на вопросы белорусских и словенских журналистов накануне четвергового поединка Беларусь — Словения, сообщает корреспондент пресс-службы ФХБ Вячеслав Федоренков.


Андрей Сидоренко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Что скажете об уровне чемпионата в дивизионе 1?

— Что он действительно высок. Мне есть с чем сравнивать: в середине 2000-х, когда возглавлял сборную Польши, доводилось пересекаться и с венграми, и со словенцами. Сейчас и те, и другие безусловно сделали несколько шагов вперед.

— Два матча, две победы, разница шайб 7:4… Как будто пока все идет неплохо, на чем акцентируете внимание команды в условный выходной?

— Прежде всего нужно восстановить ребят, хорошо подготовиться физически и психологически. Завтра нас ожидает тяжелый матч против мощного и сбалансированного соперника, имеющего в арсенале таких мастеровитых форвардов как Копитар, Саболич.

— Как полагаете, почему при этом словенцы подходят ко встрече с нами с нулем побед?

— Для меня это тоже сюрприз, как минимум одну они честно заслужили. Возможно, где-то просто не повезло. Но то, что словенцы умеют играть, несомненно.

— Главное достижение первых дней, помимо собственно двух побед?

— Вот они-то и есть главное достижение. Чемпионат мира — не тот турнир, на котором можно рассчитывать, что все для тебя пройдет гладко. Особенно когда играешь два дня подряд. Здесь на авансцену часто выходит даже не уровень мастерства, а морально-волевые качества. Проходных матчей нет. Вообще в дивизионе 1 выступать, возможно, даже сложнее, чем в элите. Во втором случае одна-две победы, которые страхуют от невылета, уже подспудно соблазняют чуть расслабиться. Здесь такое не пройдет.

— История встреч словенцев и белорусов в последние годы довольно богатая. И не всегда приятная для белорусской сборной…

— Да, у словенцев почти неизменно присутствует яркий лидер, или даже несколько — тот же Копитар. И состав более или менее стабильный и сыгранный. У нас же ростер за последние годы заметно обновился. Тем интереснее, как наши ребята в четверг сумеют справиться.

— Как относитесь к критике в свой адрес, периодически звучащей от некоторых отечественных специалистов?

— Хочу задать им встречный вопрос: что мы за нация, если критикуем свою сборную накануне важного турнира? Именно тогда, когда нужно объединиться ради общей цели. Посмотрите, как здесь себя ведут словенцы. Да те же венгры: вчера после проигранного нам матча игроки и болельщики вместе пели гимн. А мы что? Невозможное возможно, только если мы едины. Представьте, как себя должна чувствовать команда, которую из их же дома поливают?

Понятно, это ни в коей мере не касается наших болельщиков, которые приехали поддержать нас в Казахстан. Им — огромное спасибо. Мы их слышим и чувствуем поддержку.

Календарь оставшихся матчей сборной Беларуси в дивизионе IA на ЧМ в Нур-Султане:

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.

 
 
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По окончании тренировки сборной Беларуси 1 мая ее главный тренер Андрей Сидоренко ответил на вопросы белорусских и словенских журналистов накануне четвергового...
 
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