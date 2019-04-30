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Праздник труда в лицах и сюжетах. Фоторепортаж из слуцкого парка
01.05.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
1 мая в Городском парке культуры и отдыха прошли мероприятия, посвящённые Празднику труда.
Выходной день, хорошая погода, множество площадок, фонтан - прекрасные поводы, чтобы выйти в город и провести время с семьями. И в парке сегодня было действительно многолюдно.
После официальной части программы и чествования трудовых коллективов начался концерт, одновременно работали палатки общепита, выставки, была организована праздничная торговля.
По традиции последних лет, в первый майский день запускается городской фонтан, который работает до осенней консервации - он же становится одним из главных мест отдыха горожан в парке.
Смотрите праздничный фоторепортаж.
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Выходной день, хорошая погода, множество площадок, фонтан - прекрасные поводы, чтобы выйти в город и провести время с семьями. И в парке сегодня было действительно...
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