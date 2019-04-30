«Белая ладья»: в Минске выбрали лучших юных шахматистов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске определили лучших юных шахматистов . В белорусской столице завершился финал республиканских соревнований «Белая ладья». За приз боролись 14 команд со всей страны.

Этот турнир был популярен на просторах Советского Союза. Сейчас, в Беларуси, он получил новую жизнь благодаря Президентскому спортивному клубу. Уже в пятый раз он собирает победителей региональных этапов – каждый раз более полусотни детей и подростков.

«Уровень детских шахмат у нас постоянно повышается. Потому что на соревнованиях мирового и европейского масштаба наши ребята постоянно хорошо выступают и не опускаются ниже десятки», – отметил главный судья соревнований Александр Савченко.



«Настоящая командная победа. Мы отставали на очко. Сильная команда была у Минска. Мы уже и не думали, что выиграем. Но побеждает тот, кто борется до конца. Важно выиграть решающие игры. Удалось настроить детей, и они сделали то, что нужно было», – сказал представитель команды города Бобруйска Олег Зеленцов.

Второй год подряд шахматная фортуна на стороне ребят из Бобруйска. На этот раз чемпионы, кроме наград и кубков, завоевали путевку на международный шахматный турнир «Белая ладья». Он пройдет в июне в Сочи. Там соберутся представили почти ста команд из разных стран.