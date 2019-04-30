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«Белая ладья»: в Минске выбрали лучших юных шахматистов
01.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске определили лучших юных
Этот турнир был популярен на просторах Советского Союза. Сейчас, в Беларуси, он получил новую жизнь благодаря Президентскому спортивному клубу. Уже в пятый раз он собирает победителей региональных этапов – каждый раз более полусотни детей и подростков.
«Уровень детских шахмат у нас постоянно повышается. Потому что на соревнованиях мирового и европейского масштаба наши ребята постоянно хорошо выступают и не опускаются ниже десятки», – отметил главный судья соревнований Александр Савченко.
Второй год подряд шахматная фортуна на стороне ребят из Бобруйска. На этот раз чемпионы, кроме наград и кубков, завоевали путевку на международный шахматный турнир «Белая ладья». Он пройдет в июне в Сочи. Там соберутся представили почти ста команд из разных стран.
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За приз боролись 14 команд со всей страны. Этот турнир был популярен на просторах Советского Союза. Сейчас, в Беларуси, он получил новую жизнь благодаря...
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