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«Белая ладья»: в Минске выбрали лучших юных шахматистов

01.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске определили лучших юных шахматистов. В белорусской столице завершился финал республиканских соревнований «Белая ладья». За приз боролись 14 команд со всей страны. 

Этот турнир был популярен на просторах Советского Союза. Сейчас, в Беларуси, он получил новую жизнь благодаря Президентскому спортивному клубу. Уже в пятый раз он собирает победителей региональных этапов – каждый раз более полусотни детей и подростков. 

«Уровень детских шахмат у нас постоянно повышается. Потому что на соревнованиях мирового и европейского масштаба наши ребята постоянно хорошо выступают и не опускаются ниже десятки», – отметил главный судья соревнований Александр Савченко.

«Настоящая командная победа. Мы отставали на очко. Сильная команда была у Минска. Мы уже и не думали, что выиграем. Но побеждает тот, кто борется до конца. Важно выиграть решающие игры. Удалось настроить детей, и они сделали то, что нужно было», – сказал представитель команды города Бобруйска Олег Зеленцов. 

Второй год подряд шахматная фортуна на стороне ребят из Бобруйска. На этот раз чемпионы, кроме наград и кубков, завоевали путевку на международный шахматный турнир «Белая ладья». Он пройдет в июне в Сочи. Там соберутся представили почти ста команд из разных стран.



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Теги: Минск
 
 
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За приз боролись 14 команд со всей страны. Этот турнир был популярен на просторах Советского Союза. Сейчас, в Беларуси, он получил новую жизнь благодаря...
 
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