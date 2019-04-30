Как поехать в Израиль бесплатно, если вы – беларус

Источник материала: KYKY

Вопрос с отпусками стоит ребром. Пока «Белавиа» не подает признаков жизни, а самые рейтинговые отели в Airbnb забронировали на несколько месяцев вперед, мы нашли еще один вариант того, куда улетать на отдых. Речь о программе Таглит, которая привозят беларусов с еврейскими корнями в Израиль и не берет за это денег – от слова «вообще». Рассказываем, как не упустить ускользающую возможность поехать в Тель-Авив (и не только), если среди ваших родственников есть евреи.



Как это будет



Поездку предлагает компания «Сахлав» – это официальный организатор программы Таглит на территории Беларуси и СНГ. Таглит – путешествие в Израиль на десять дней. Вместе с тем он преследует образовательные цели: организаторы хотят, чтобы участники более основательно вовлеклись в культуру страны. В тур входят посещение Тель-Авива и Галилеи, прогулка по заповеднику Эйн-Геди и поездка к Мертвому морю (да, тому самому, в котором из-за плотности соли сложно даже нырять). Кроме прочего, беларусам покажут знаковые места: Стену Плача и музей Яд-Вашэм, пустыню и крепость Масада. Разработку всех маршрутов взяла на себя « Сахлав ».



Группы туристов формируют так, чтобы в каждой из них было по 40 человек. Вместе с ними путешествуют два координатора, охранник и гид. Последний проведет экскурсии на русском языке – здесь беларусы даже с самым печальным опытом языка жестов могут расслабиться. А еще говорят, что на несколько дней к группе путешественников присоединятся жители Израиля, которые тоже говорят на русском.



Что касается стоимости: поверить сложно, но все бесплатно. Проект Таглит оплачивает билеты на самолет в обе стороны, проживание в гостиницах, трехразовое питание, расходы за транспорт, билеты в музеи и на экскурсии. Остается лишь небольшая сумма на шопинг, но это по собственному усмотрению – можно и без.



Как принять участие этим летом



Таглит доступен для всех от 18 до 32 лет (причем не только для беларусов – для жителей других стран в том числе). Есть обязательное условие: у участников должны быть еврейские корни: мама или папа, бабушка, или дедушка, или прабабушка – евреи. Это должно быть подтверждено документально. Организаторы призывают не расстраиваться раньше времени: есть смысл обратиться к родственникам, вполне вероятно, о генеалогическом древе они знают немного больше. Подойдут и те, кто уже бывал в Израиле. Заполнить заявку можно по ссылке , а дополнительную информацию узнать здесь .

Фото обложки: instagram.com/harietajigovan.

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