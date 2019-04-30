Белковский: Дальний Восток бунтует, Россия проиграла. Она находится на грани распада

интервью OBOZREVATEL. Когда же закончится война и почему новоизбранный президент Владимир Зеленский – это шанс не только для Украины, но и для России – читайте вOBOZREVATEL.





– Во время своего последнего посещения Киева вы встречались с людьми из команды новоизбранного президента Владимира Зеленского. О чем вы говорили?





– Неужели вы думаете, что я вам скажу? Опускаем этот вопрос. Думаете, я сейчас продам всю свою жизнь, чтобы в издании OBOZREVATEL было опубликовано? Нет, так не будет.





– В ресторане, где мы сейчас беседуем, есть члены команды Зеленского. Тут же находитесь и вы – российский политтехнолог. Как-то странно выглядит.





– Это случайное совпадение. Так и напишите. Случайное совпадение.

– Вы как политтехнолог не консультируете Владимира Зеленского?

– Нет, нет, нет. Никоим образом. К тому же, он сам себе прекрасный политтехнолог и в моих услугах совершенно не нуждается. Но я публично поддерживал в преддверии выборов, не скрываю этого. Только не из-за денег. В жизни есть вещи, которые делаются просто так.





Считаю, что Зеленский – шанс для Украины. И для России.





– Не передаете никакую информацию со стороны российских спецслужб, Кремля новой украинской власти?





– Нет, нет, никаких посланий со стороны российской власти не передаю. Официально об этом заявляю. Я с этим не связан. Я иногда бываю в Кремле – в Свято-Успенском соборе, в Архангельском соборе, в Оружейной палате. В этом смысле я человек Кремля, но ни в каком другом.





– А во властных кабинетах бываете?





– Кабинеты — это очень неудобное место, я не люблю там бывать. Если и люблю бывать в кабинетах, то в таких как этот, где мы с вами встречаемся (имеется в виду VIP-кабинка в ресторане. – Ред).

– На прошлых президентских выборах российская власть некоторое время вас преследовала. Изъяли средства связи, но из России вы не уехали. Как закончилось все это дело?





– Вы знаете, я человек маленький. Не нужно предполагать, что я строю из себя героя. Я не герой. Меня постоянно преследуют, то там что-то изымут, то здесь. Для меня это нормальная жизнь, ничего в этом страшного нет. Вот меня дважды не пускали на Украину, был официальный запрет, связанный с решением Петра Алексеевича Порошенко, которого я лично неплохо знаю.





– Чем вы ему не угодили?





– По-видимому, поддержкой другого кандидата в президенты. Но тем не менее я дважды прорывался через государственную границу Украины. А как я это сделал – узнаете в моих мемуарах, которые выйдут на 40-й день после моей смерти.





– А в России вы чем и кому не угодили?





– Я всем не угодил, потому что всякий человек, которого принципиально занимает свою позицию до конца, не угоден всем. Что сделаешь, этот вопрос не политический, а скорее психологический.





– С Путиным когда-нибудь встречались? Какое он производит впечатление?





– Я с ним не встречался ни разу за все время, пока он был президентом. Я встречался с ним до этого. Сила Владимира Владимировича в том, что он не терпит никакой проституции. Он очень хорошо видит человека и понимает, соответствует он тем ценностям и обещаниям, которые дает или нет. Это является для него важнейшим критерием. Не идеология, а чисто человеческие качества.

– Это как-то связано с его бывшей работой в КГБ?





– Это связано с его психотипом. Путин сам никого и никогда не предавал. Он не предал Собчака Анатолия Александровича. Когда Собчак проиграл выборы и был под уголовным делом, Путин заказал самолет и отправил его во Францию.

Также он не никогда не предавал Бориса Ельцина, поэтому ценит людей, которые не предают. А вся российская оппозиция состоит из полного бл*дства. Можете так и сформулировать, как я сказал. Если это высказывание не противоречит законодательству Украины и не создаст вам чисто формальных проблем.





Владимир Владимирович никогда не предавал своих соратников, он не продал своего учителя Собчака, не предал Ельцина и его семью. Ни одним жестом не предал. На чем, например, построена карьера крупного бизнесмена Олега Дерипаски? Именно на этом. Путин ценит людей, которые не предают. Я тоже человек, который не предает, хотя я очень маленький человек.

– То есть Путин знает, кто такой Станислав Белковский?





– Спросите у него, откуда я знаю, может он забыл уже.





Путин – величайший диктатор мира, а я г*вно. Я говорю, в чем феномен – меня не трогают, потому что я не предаю.





– Кого вы не предали?





– Бориса Абрамовича Березовского. Я никогда не предавал опального и гонимого, которого предали почти все, я нет.





– Российские эксперты говорят, что Путин не будет баллотироваться на следующих президентских выборах, а уйдет так, как ушел Ельцин. Перед тем назначив себе преемника.





– Так как с Путиным я не общаюсь, то не могу этого утверждать. Но и не исключаю.





– Бывший вице-премьер России Альфред Кох говорит, что Путин устал от всех скандалов и хотел бы уже уйти...





– Альфред Кох — это советская продавщица, которая думает, что в 35 лет стала вице-премьером и потому ей (ему) все можно. Я помню нашу полемику с Кохом на канале “Дождь”. Он мне хамил-хамил, я терпел-терпел, но в конце я ему нахамил ответно и Кох тут же погас полностью. Как с советской продавщицей нужно обращаться? Она хамит-хамит, нужно ей нахамить в ответ. Коха не существует — это фиктивный человек, случайный человек из команды Анатолия Борисовича Чубайса. Таких там 10 тыс. Точка зрения Коха не имеет значения, я это подчеркиваю. О чем вы спросили?

– Хотела подвести к другому вопросу… Вы сказали, что Путин не любит предателей…





– Да, конечно, не любит, и я их не люблю.





– Все не любят, когда их предают. У меня вопрос следующий: почему Путин стал настолько агрессивным? Зачем ему это все нужно?





– Путин не стал агрессивным, он понял цену людям. Во многом его агрессивность объясняется психологическим конфликтом с Бараком Обамой.





Обама — гарвардский профессор, а Путин — пацан из питерской подворотни.





Между ними огромная психологическая дистанция. Обама высокомерен по отношению к Путину, он же все знает: Платона, Аристотеля, Шекспира, Мольера (как впрочем и я, хотя я, увы, далеко и не гарвардский профессор). И он обращается к этому вот так, а Путин обижается. Вот с этого момента Путин и стал очень агрессивен.





Причем, понимаете, гарвардский профессор он же очень прям и непосредственен в принятии решений. Когда в Россию сбежал подрядчик АНБ США Эдвард Сноуден, прихватив с собой какой-то материал, Обама захотел заполучить его обратно.





Тогда Путин слил дезинформацию о местонахождении Сноудена, мол, он находится в самолете президента Боливии Эво Моралеса, который вылетает из Москвы в Боливию. А тот в это время находился на даче ФСБ под Москвой, где находится по сей день. Обама дал приказ поднять истребители с базы Раммштайн в Германии, посадить самолет г-на Моралеса в Вене и забрать Сноудена. Правда, Сноудена в самолете не оказалось, ибо то была тотальная дезинформация. Согласитесь, это довольно жёсткое решение. Совершенно не отвечающее обывательским представлениям об Обаме как о мягком человеке.





У Путина с американцами психологический конфликт, с чем и связана поддержка России Трампа. Обама — человек невероятной жесткости, но только по-настоящему жесткий человек может казаться мягким.

– Если у Путина конфликт с Обамой, то при чем тут Украина? Зачем было аннексировать Крым и устраивать войну на Донбассе?





– Путин хотел показать, что я могу сделать то, что может сделать Обама. Это было его чисто психологическое соревнование с Обамой.





– На территории Украины?





– А где еще это можно было сделать?





– То есть Украина не имеет никакого значения для Путина? И Крым как сакральная территория ему тоже не был нужен?





– Слушайте, ну давайте… мы же умные люди. Это сакральное соревнование с Обамой, что ты крутой и я крутой.





– И что в итоге получилось?





– Хочу обратить ваше внимание на вопрос к Обаме: "А вы будете принимать военные решения в отношении возвращения Крыма?", на что он ответил: "Меня больше беспокоят бомбы на Манхеттене". В переводе с обамического на русский это означает следующее: мне важно избежать терактов от Путина с применением ядерного оружия на территории Америки, а Украина меня не так уж волнует, простите. Это сказал он, а не я – меня Украина как раз очень волнует. Я люблю Украину. Но я, к сожалению или к счастью, не президент сверхдержавы и никогда им не буду.

– Но после российской агрессии последовали санкции и международная изоляция России.





– Конечно. Был отменен саммит G8 в Сочи и проведен в Гааге. Такое только Обама мог придумать. Почему в Гааге?





– Гаагский суд и трибунал.





– Конечно, креатив. После этого г-н Обама отправился в Рим, советоваться с Папой Франциском, что делать дальше.





– Если следовать вашей логике о противостоянии между Россией и США, то кто же в нем побеждает?





– Россия проиграла. У меня есть цикл статьей о саморазрушениии Путина – на основе открытий Зигмунда Фрейда и Сабины Шпильрейн. Статья была в издании Сною.Ру и она называется “Путин и довольно нервно”.. Нынешняя история – это третье (само)разрушение Путина. Он всегда выигрывает на разрушении систем, которые обслуживает и номинально любит. Путин — выиграл на крушении СССР, которому служил. Если бы СССР не распался – Путин бы никогда не стал первым заместителем мэра Петербурга и членом правящей элиты. Так и остался бы полковником КГБ. Дальше было крушение Анатолия Собчака и Путин стал президентом РФ. Собчак рухнул, Путин переехал в Москву и хоп-хоп, через 2 года стал директором ФСБ, а еще через 4 года президентом страны. Сейчас идет крушение РФ в целом — это его бессознательный выбор, как говорится “идущие на смерть приветствуют тебя”.





– Что же случится с Россией после крушения самого Путина?





– Она сохранится, но без определенных регионов.





Россия находится на грани распада, она слишком большая страна. Дальний Восток бунтует, поэтому там выбираются оппозиционные губернаторы, кем бы они ни были.













Но регион можно еще сохранить, главное избавиться от исламских республик Северного Кавказа, которые к России не имеют никакого отношения. Они были присоединены с единственной целью, использовать результаты 50-летней войны 19 в. для удерживания Закавказья. Поскольку Закавказья у России нет, то и удерживать поводок, если нет собаки, не имеет смысла. Чечне, Ингушетии и Дагестану нужно предоставить независимость. Рамзан Ахматович Кадыров весьма умная, харизматичная личность и прекрасно понимает это. Поэтому противится. Единственное его желание — остаться в составе России.





– Из-за миллионных дотаций из бюджета РФ?





– Он получает огромные средства за сам факт пребывания в составе России. Если бы меня бесплатно поселили в дворце в Риме, я бы тоже хотел в нем остаться. Если Кавказ станет независимым, за счет чего он будет жить?





А вот Дальний Восток бунтует, ведь экономически и психологически он связан сегодня скорее с Японией и Южной Кореей.





Японцы имеют огромное влияние на Дальний Восток и готовы его аннексировать. Не Китай.





Но почему японцы на забирают Дальний Восток? Высшая степень аристократизма — это отказаться от того, что ты уже имеешь. Вот у короля Эдуарда VII, когда он отрекся от престола в 1937 г. ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон, спросили: "Ваше величество, вам не кажется, что приз не равноценен отказу от приза? Вы женитесь на американке и отказываетесь от контроля над империей?" На что король сказал: "Знаете, есть два принципа: первый — отречься от престола, чтобы принять его. Это принцип аристократа, а второй — нужно получать только то, что принадлежит тебе по заслугам. Престол я получил по наследству, а жену – по заслугам".





С похожим взглядом выступают и японцы. Да, они могли бы захватить Дальний Восток прямо сейчас. Если завтра начнется высадка японского десанта на Дальний Восток, там не останется ровного места. Просто им это не нужно по принципу короля Эдуарда.







