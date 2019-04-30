Чистая прибыль МТЗ упала в 13 раз

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reform.by ,сократилась в 13 раз, свидетельствуют данные годового отчета предприятия, опубликованного сегодня на Едином портале финансового рынка. Она составила 5,18 млн рублей. Чистая прибыль ОАО «Минский тракторный завод», пишет,сократилась в 13 раз, свидетельствуют данные годового отчета предприятия, опубликованного сегодня на Едином портале финансового рынка. Она составила 5,18 млн рублей.

МТЗ в 2018 увеличил выручку на 15,9% до 1,47 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции при этом выросла на 20,8% до 1,18 млрд рублей.





Прибыль от реализации снизилась на 8,7% до 181,8 млн рублей. Предприятие заплатило 39,7 млн рублей процентов по кредитам и займам и списало 171,2 млн рублей убытков от курсовых разниц. В результате чистая прибыль сильно сократилась в сравнении с прошлым годом.





Долгосрочная задолженность по кредитам и займам за прошлый год у МТЗ незначительно выросла. Она составила 525,9 млн рублей.



