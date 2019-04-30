|
Чистая прибыль МТЗ упала в 13 раз
Источник материала: Партизан
Она составила 5,18 млн рублей.
Фото: padarozhnik.com
Чистая прибыль ОАО «Минский тракторный завод», пишет
МТЗ в 2018 увеличил выручку на 15,9% до 1,47 млрд рублей. Себестоимость реализованной продукции при этом выросла на 20,8% до 1,18 млрд рублей.
Прибыль от реализации снизилась на 8,7% до 181,8 млн рублей. Предприятие заплатило 39,7 млн рублей процентов по кредитам и займам и списало 171,2 млн рублей убытков от курсовых разниц. В результате чистая прибыль сильно сократилась в сравнении с прошлым годом.
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам за прошлый год у МТЗ незначительно выросла. Она составила 525,9 млн рублей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она составила 5,18 млн рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)